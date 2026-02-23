Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Francisco Javier Martín, fundador y CEO de Unio Sinergy: «La capacidad de innovación y digitalización serán claves para el éxito del sector en la región»

«La ubicación estratégica del Valle del Guadalhorce ofrece un panorama de oportunidades significativas de desarrollo»

Francisco Javier Martín, fundador y CEO de Unio Sinergy / l.o.

La Opinión

Málaga

-¿Cuál considera que ha sido el principal motor de crecimiento de Unio Sinergy Group desde su lanzamiento ?

-El Plan de Negocio está basado en una Propuesta de Valor donde la piedra angular del proyecto está enfocada en la DIGITALIZACION. A través de ella unificamos procesos para que nuestros negocios sean más rentables y más eficientes, valores que marcan la estrategia de UNIO.

-¿Cómo diferencia su modelo de grupo de compras y red de talleres frente a los grandes mayoristas del mercado?

-La monitorización del dato en una empresa que vende logística, como la nuestra, es fundamental ya que te hace tomar decisiones precisas en momentos oportunos.

-¿Qué obstáculos estratégicos ha identificado en la cadena de suministro del recambio de automoción en España?

-Alta presión en márgenes comerciales, falta de talento y envejecimiento del parque automovilístico.

-¿Qué papel juega la digitalización de procesos y datos en la competitividad de los distribuidores asociados?

-La digitalización de procesos y datos es fundamental para que los distribuidores en el sector de la automoción podamos mejorar el Core Business y la experiencia de usuario además de optimizar los stocks.

-¿Cómo valora la evolución de la posventa automotriz en Andalucía y su impacto económico regional?

-Ha tenido un impacto positivo en la economía regional, impulsando el crecimiento, la creación de empleo y la modernización del sector. La capacidad de innovación y la digitalización serán claves para el futuro éxito del sector en la región.

-La sede de Unio está en Alhaurín de la Torre, en la comarca del Guadalhorce; ¿cómo ha influido esa ubicación en vuestra estrategia logística y de mercado?

-Actualmente centramos nuestra actividad en unas oficinas comerciales para gestionar todas las operaciones del grupo. En próximas fases iremos valorando nuevas oportunidades de negocio.

-¿Qué oportunidades y retos percibe para el desarrollo industrial en el valle ?

-El Valle del Guadalhorce ofrece un panorama de oportunidades significativas para el desarrollo industrial, impulsado por su ubicación estratégica, diversidad sectorial y apoyo institucional. La colaboración entre empresas, instituciones y una buena visión de mercado serán clave para maximizar las oportunidades y superar los retos.

-¿Qué acciones o proyectos contempla UNIO para contribuir al crecimiento económico local (empleo, innovación o formación) ?

-Los clientes de Unio son referentes en sus zonas de influencia, el Guadalhorce, Axarquía y en la Vega de Antequera (Central de Recambios Velez), (Sierra Sur Recambios), en la Costra Tropical (Tecnisur Automoción ), en la Subbética (Motoauto Sur), Granada (Autorecambios Emilio), y en la Sierra de Cádiz (Auto Repuestos Cárdenas ).Distribuidores de recambios alineados con la estrategia de Unio cuya misión es hacer crecer sus compañías de manera orgánica.

