INKO: espacios que mejoran la vida de las personas

Desde Coín, en el corazón del Valle del Guadalhorce, INKO lleva desde 1999 diseñando y fabricando cocinas con una idea muy clara: crear espacios que mejoren la vida de las personas. Más de dos décadas de trayectoria han permitido a la marca consolidar una forma de entender el diseño basada en la funcionalidad, la emoción y una auténtica obsesión por los detalles. Una filosofía que se ha mantenido intacta desde sus inicios y que hoy define cada uno de sus proyectos.

Con más de 180 personas trabajando en sus instalaciones de más de 12.000 metros cuadrados, INKO es hoy una empresa profundamente arraigada a su territorio y, al mismo tiempo, con una clara proyección nacional e internacional. Su crecimiento ha sido progresivo y sostenido, siempre vinculado al conocimiento del sector, a la inversión constante en innovación y a una apuesta firme por la calidad. Los más de 200 puntos de distribución repartidos dentro y fuera del panorama nacional son reflejo de una evolución construida desde la cercanía y la confianza con profesionales y clientes.

Diseñar una cocina no es solo una cuestión estética o técnica. Es interpretar cómo viven las personas, cómo se relacionan con su espacio y qué necesitan en su día a día. En INKO, cada proyecto nace desde esa escucha y se desarrolla cuidando cada decisión.

Esa atención minuciosa va de la mano de un compromiso creciente con la sostenibilidad. Apostar por procesos productivos responsables, materiales duraderos y soluciones pensadas para perdurar es una forma de reducir el impacto ambiental y de entender el diseño desde una perspectiva más consciente. La sostenibilidad no se limita a una tendencia puntual, sino que se integra de forma transversal en la manera de fabricar, de innovar y de proyectar a largo plazo.

El recorrido de INKO es el reflejo de una forma de hacer industria desde lo local, sin renunciar a una mirada global. Crecer desde Coín, generar empleo estable, apostar por el talento y llevar el diseño malagueño a hogares de todo el mundo es también una manera de poner en valor la capacidad productiva y creativa de nuestra provincia.

En un momento en el que el hogar ha adquirido un nuevo significado, diseñar espacios pensados para durar, para acompañar y para mejorar la vida diaria se convierte en un compromiso. Y es precisamente desde esa convicción desde donde INKO continúa creando cocinas: espacios que se viven, se comparten y, con el tiempo, acaban transformando la forma en la que habitamos nuestros hogares.