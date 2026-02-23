Juan Andrés López Carvajal (Cajamar): "Nuestro objetivo es ofrecer financiación para aumentar la competitividad de la comarca"

Juan Andrés López Carvajal explica en esta entrevista con La Opinión de Málaga la vinculación que tiene la entidad financiera Cajamar con el tejido productivo de esta comarca malagueña.

¿Qué importancia tiene la comarca del Valle del Guadalhorce para la estrategia de expansión y los servicios de Cajamar?

Más que una estrategia de expansión, el Valle del Guadalhorce supone para Cajamar un proceso de consolidación. El 95% de la población de esta comarca tiene oficina física en su localidad. Llevamos 50 años implantados en esta comarca que destaca por su potencial agroalimentario, el turismo de interior y un crecimiento empresarial constante que cuadra a la perfección con nuestro modelo de negocio.

¿Cuántas oficinas y trabajadores tiene Cajamar en la comarca del Guadalhorce?

Contamos con seis oficinas en la comarca que atienden a más de 22.000 clientes. Esta estructura se complementa con perfiles especializados. Tenemos gerencias de empresas y banca privada que dan cobertura a segmentos con otras necesidades. En los últimos años hemos tenido un crecimiento sostenido y recurrente del volumen de negocio. Mantenemos un modelo de negocio de oficina universal, de proximidad para que el cliente pueda resolver todos sus problemas desde la sucursal .

¿Qué papel juega en este caso Cajamar en el desarrollo económico de una comarca como es la del Guadalhorce? ¿Y qué sectores locales concentran mayor demanda de servicios?

Cajamar, como primera caja rural española y principal cooperativa de crédito del país, ejecuta un papel vertebrador del territorio. Esta comarca está volcada con una actividad agricultora muy importante en el conjunto de la provincia de Málaga y de Andalucía, además de un turismo de interior que cada año crece más y más. Para todos estos sectores, Cajamar pone a disposición de los profesionales de estas actividades financiación específica con líneas de crédito, financiación de proyectos de innovación y apoyo a iniciativas de industrialización y sostenibilidad.

En Cajamar mantenemos nuestro compromiso con la economía productiva de la comarca, estamos impulsando proyectos de eficiencia energética, industriales, de innovación tecnológica y programas de relevo generacional vinculados al territorio para garantizar su competitividad a largo plazo. En nuestra entidad mantenemos nuestro compromiso con la cadena productiva, acompañando a las empresas en su adaptación al ecosistema innovador y a las nuevas exigencias del mercado y del consumidor. Nuestro objetivo es ofrecer soluciones de financiación y contribuir a aumentar la competitividad de la comarca.

¿Qué programas o líneas de financiación específicas ofrece Cajamar para las pequeñas y medianas empresas y los emprendedores de la comarca?

En Cajamar tenemos un compromiso con el territorio y por eso ofrecemos acompañamiento personalizado a empresas y autónomos. Adaptamos nuestras soluciones financieras a las necesidades concretas de cada negocio teniendo en cuenta sus necesidades específicas, considerando el entorno productivo y el contexto económico en el que se desarrolla cada actividad.

En el fondo esto nos permite hacer una financiación flexible y ajustada para impulsar el crecimiento y la competitividad de nuestros clientes. Aportamos soluciones que favorecen la digitalización, la sostenibilidad y la innovación. Contribuyendo al desarrollo local y el fortalecimiento del tejido empresarial del valle.

Y esto se hace, si cabe, en una zona donde predomina un tejido empresarial formado, sobre todo por pymes, cooperativas y empresas familiares. Aquí no hay grandes empresas. Por todo esto nos comprometemos en líneas de financiación para inversiones, circulantes, organización, líneas específicas para digitalización, eficiencia energética y sostenibilidad.

¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta la entidad bancaria Cajamar en la comarca a corto y medio plazo?

Desde nuestra experiencia, como entidad financiera que trabaja al día a día con las empresas, identificamos que el principal reto es la necesidad de financiación orientada a la sostenibilidad. El tejido empresarial en el valle está mayoritariamente compuestos por pymes, autónomos y empresas familiares y no es fácil acceder a ellas. A eso hay que sumarle también las limitaciones en la estructura logística y de transporte que les restan competitividad, así como el impacto de los costes energéticos, que obligan a muchas empresas a replantearse sus modelos productivos.

También hay que tener en cuenta las dificultades que tienen las empresas para captar talento, sobre todo en perfiles técnicos y digitales. En Cajamar conocemos de primera mano esta problemática y adaptamos nuestros productos para dar soluciones a las necesidades concretas de cada negocio en nuestra labor de acompañamiento de las empresas.

¿Cómo valora el papel de las entidades financieras como Cajamar en la recuperación y fortalecimiento de las economías locales tras episodios como el de la pandemia de 2020 o los más recientes de las danas y las inundaciones?

Como no puede ser de otra forma, estando con los afectados. Hemos creado líneas de financiación específicas para los damnificados, para todas las personas y empresarios que han sufrido las consecuencias de esta última sucesión de borrascas.

Somos la entidad con mayor cuota de mercado en el sector agroalimentario del país. Tenemos 952 oficinas rurales y el 32% de ellas están en localidades de menos de 5.000 habitantes. También tenemos 12 oficinas móviles itinerantes que proporcionan servicios a 80 localidades. Todo esto demuestra nuestro compromiso con el cliente y con el mundo rural. Y más en situaciones como las que hemos sufrido recientemente con las múltiples inundaciones.