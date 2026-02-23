Vive Coín todo el año

A orillas de la Costa del Sol y muy cerca del Caminito del Rey y la Sierra de las Nieves, Coín es una ciudad que no para de crecer sin perder el encanto de un municipio de interior. A escasos 30 minutos de Málaga capital y la Costa del Sol, ofrece todo un abanico de experiencias para el visitante que busca la desconexión en la naturaleza, la paz y la tranquilidad, la buena comida o, si lo prefiere, una ciudad con un núcleo urbano con encanto cargada de actividades durante todo el año.

Su ubicación en el Valle del Guadalhorce le hace contar con los mejores productos de la huerta, por ello se la conoce como la Huerta de Málaga. Productos como el tomate Huevo de Toro ha catapultado su oferta gastronómica donde está presente todo el sector hortofrutícola por todo el mundo.

Coín es una simbiosis perfecta de deporte y paz en la naturaleza, disfrutar de los productos de la huerta en su rica gastronomía, descansar en su gran entorno natural, contar con una actividad cultural potente y atractiva en el núcleo urbano y gozar de los servicios de una gran ciudad. Por eso cada año sigue incrementando el número de visitantes que deciden apostar por pasar unos días en esta magnífica tierra.

Es por eso que en este reportaje destacamos lo que no te puedes perder de Coín: como sus noches de verano. La magia y la alegría que hay en este municipio durante todo el año se acrecienta en primavera y verano, sobre todo, en sus noches, frescas y agradables. En las noches de verano se concentra gran parte de su actividad cultural y de ocio destacando eventos de nueva creación como otros que llevan ya varios años consolidados en el municipio.

Hablamos de las Noches con Encanto. Un festival al aire libre, que se lleva a cabo en el auditorio del Parque Princesa de Asturias abierto desde 2023, el más grande de la comarca y uno de los más atractivos de toda la provincia de Málaga. En este auditorio se suceden una serie de actuaciones en directo tanto de música, como espectáculos de humor, carnaval, flamenco, entre otros.

Otro de estos eventos es la Noche al Raso, la noche más cultural y más mágica de todo el año, donde se suceden diferentes actividades culturales y musicales durante todo el centro urbano y casco histórico de Coín, con las puertas abiertas de todos sus edificios históricos, combinando arte, patrimonio, flamenco, espectáculos, circo, teatro, lírica y mucho más.

Y otra de esas increíbles noches de verano es la vuelta del Coincierto, que agrupa a artistas de todos los niveles para el disfrute de todo el público tanto de Coín como visitantes, en torno a la plaza Alameda y en el mejor ambiente.

Pero además, no se pueden perder su patrimonio artístico y cultural que cuenta con el Hospital de la Caridad después de una profunda rehabilitación, el Convento de Santa María de la Encarnación que ha sido recientemente restaurado, y dentro de este, el Centro Antonio Reyna Manescau, conocido como “el pintor de Venecia” y que cuenta con una gran cantidad de obras de este pintor coineño y otros autores. Pero Coín también es famosa por sus tradiciones, su Día de la Cruz, sus ferias de mayo y agosto, su gran Nochevieja, su Semana Santa, su Romería de la Fuensanta o su Fiesta de la Naranja.