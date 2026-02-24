Benalmádena ruge al ritmo del motor: llega la III Concentración Harley Davidson Club Andalucía

La pasión por las dos ruedas vuelve a sentirse con fuerza en la Costa del Sol con la III Concentración Benalmádena Harley Davidson Club Andalucía, la primera gran cita del calendario oficial de Harley-Davidson Club España en 2026. El evento tendrá lugar el 20, 21 y 22 de marzo de 2026 en el Recinto Ferial de Arroyo de la Miel , el cual durante tres días se convertirá en el epicentro del motociclismo andaluz, reuniendo a moteros de toda España en un evento abierto a todo público, familiar y con una programación pensada para todos los públicos. ¡Con entrada libre y gratuita!

El Recinto Ferial Arroyo de la Miel se encuentra ubicado en la Avenida de Rocío Jurado, 6H, código postal 29630 de Benalmádena, en Málaga. Se trata de un lugar ideal para la realización de ferias y eventos debido a su gran capacidad y flexibilidad en la distribución del espacio. El recinto está equipado con todas las comodidades necesarias para garantizar el éxito de cualquier evento que se realice allí. Fácil acceso, amplio aparcamiento, en un entorno idílico, con el Parque de la Paloma justo al lado.

Un fin de semana de motor, música y ambiente biker

La concentración ofrecerá conciertos en directo con bandas locales, zona de stands con accesorios, merchandising y complementos, además de una variada oferta gastronómica con food trucks. Todo ello en un entorno festivo que combina la cultura Harley con el espíritu mediterráneo.

El viernes arrancará con la apertura oficial de inscripciones y una potente nochede rock. El sábado será uno de los días grandes, con una ruta mototurística por Benalmádena, entrega de trofeos y actuaciones de bandas locales, que harán vibrar al público hasta la madrugada.

Durante el fin de semana, nos podremosdeleitar con la oferta musical cañera de bandas locales, como Rent a Kar, Turpin Covers,Lady Punk, Flame Rock, Daniel Song, Puto Vizio y TNT, con su espectacular tributo a AC/DC. La noche del viernes y la del sábado culminará con una grandiosa sesión de DJ Sailor López.

El domingo continuará la música en directo desde el mediodía, cerrando un fin de semana que promete convertirse en una referencia dentro del panorama biker andaluz.

Mucho más que motos

La III Concentración HDC Andalucía no es solo un evento para aficionados a Harley-Davidson; es una experiencia social y cultural que impulsa el turismo, dinamiza la economía local y proyecta la imagen de Benalmádena como destino de grandes eventos.

Se espera la llegada de cientos de motocicletas y visitantes, generando un importante impacto en hostelería y comercio durante el fin de semana.

Información e inscripciones

Inscripciones: 636 37 47 74 - info.hdcandalucia@gmail.com

Información Stands: 635 38 25 71

La organización invita a medios de comunicación, aficionados al motor y público general a formar parte de esta gran celebración del espíritu Harley.

Benalmádena se prepara para rugir. El motor ya está en marcha.