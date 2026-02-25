Música
Concierto benéfico de la banda Nuestra Señora de la Soledad de Mena a favor de la fundación de Corinto
Cafés Santa Cristina impulsa un concierto benéfico en Málaga para apoyar la labor de la Fundación Corinto, que ayuda a personas con pocos recursos
Una vez más, Cafés Santa Cristina promueve por cuaresma en Málaga un concierto de música de carácter benéfico. En esta ocasión para la Fundación Corinto y será un concierto de la Banda de Nuestra Señora de la Soledad de Mena, que se celebrará el próximo sábado 28 de febrero en la Iglesia de Santo Domingo a partir de las 20:00 horas.
La fundación Corinto, que lleva a cabo una extraordinaria labor con el impulso de un economato para personas con pocos recursos, y en riesgo de exclusión, recibirá 1 kg. de café por cada persona que asista al concierto de música de Semana Santa a cargo de la Banda de Nuestra Señora de la Soledad de Mena.
De esta manera, la firma malagueña de cafés se vuelve a volcar con las tradiciones de la ciudad, en la previa de una Semana Santa muy esperada, y con un objetivo benéfico para seguir ayudando a quien más lo necesita. "Café Santa Cristina, está con Málaga, los malagueños y los más necesitados. Es importante que se siga apoyando a entidades sin ánimo de lucro como la Fundación Corinto, que tanto aportan a la sociedad de forma callada y anónima", comentó Fernando Fernández de Cafés Santa Cristina.
Al acto de presentación acudieron María del Carmen Ledesma asesora del Área del Ayuntamiento de Málaga, el presidente de la Fundación Corinto; Javier Martin González, el Hermano Mayor de la Cofradía de Mena, Ramón Gómez, el director de la Banda de Música de Nuestra Señora de la Soledad de Mena, Juan Manuel Parra, y Fernando Fernández en representación de Cafés Santa Cristina. El presidente de la Fundación Corinto, Javier Martín, agradeció el gesto de Café Santa Cristina, y su implicación en apoyar entidades como Corinto. Son numerosas las necesidades que hay hoy en día en la sociedad, cada día atienden a muchísimas personas y un kilo de café por cada persona que asista al concierto será muy bienvenido.
