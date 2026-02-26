El doctor Ignacio Castaño, nuevo responsable del Servicio de Dermatología y Medicina Estética de Vithas Málaga

El Hospital Vithas Málaga ha incorporado recientemente al doctor Ignacio Castaño Uhagón como nuevo responsable del Servicio de Dermatología y Medicina Estética, tanto del citado centro hospitalario como de los centros médicos Limonar y Torremolinos. Con esta designación, Vithas Málaga se refuerza incorporando a un especialista de reconocido prestigio en el tratamiento integral del cáncer de piel y otras patologías dermatológicas.

Licenciado en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, el doctor Castaño cuenta con formación especializada para realizar diagnósticos tempranos y certeros, tratamientos tópicos, terapia fotodinámica y cirugía del cáncer de piel, incluyendo la cirugía micrográfica de Mohs. Esta técnica, reconocida por su máxima precisión, permite eliminar el tumor con un control intraoperatorio exhaustivo de los márgenes, asegurando la mayor eficacia y preservación del tejido sano.

Además de su especialización en oncología cutánea, el nuevo responsable del Servicio de Dermatología y Medicina Estética de Vithas Málaga abordará un amplio espectro de patologías dermatológicas, incluyendo lesiones cutáneas benignas, acné y rosácea, psoriasis, dermatitis atópica y alopecia. Su experiencia se extiende también a tratamientos de estética facial como el ácido hialurónico, la mesoterapia, los inductores de colágeno y el manejo de la hiperhidrosis, así como el uso de láser dermatológico (CO2 fraccionado y luz pulsada intensa).

El especialista afirma que cuentan con tecnología como el láser CO2 para eliminación de lesiones cutáneas benignas, como queratosis o lunares y que todo ello les permite combinar tratamientos láser CO2 fraccionado o luz pulsada intensa para renovación cutánea, mejorando manchas y cicatrices. En definitiva, la combinación de diferentes técnicas es la mejor estrategia para conseguir una piel sana y bonita.

El Servicio de Dermatología de Vithas Málaga está ubicado tanto en el propio hospital, como, en los centros médicos Vithas Limonar y Torremolinos, y ofrece cobertura completa en consulta externa, urgencias y hospitalización, garantizando una atención personalizada y de calidad a todos los pacientes.