Veolia se consolida como líder de servicios medioambientales en España

Veolia ha cerrado 2025 consolidando su posición como líder de servicios ambientales en España. Los resultados así lo confirman al alcanzar una facturación en el área de España y Portugal de 2.987 millones de euros, un 4,9% por encima de lo que logró en el ejercicio anterior.

Este estímulo positivo fue impulsado principalmente por el fuerte rendimiento de las actividades de Agua, que se beneficiaron de una revisión tarifaria favorable y un aumento del consumo, debido a que la eliminación de las restricciones por sequía contribuyó a la recuperación del volumen en más de un 2,8 % con respecto al año pasado. Las actividades de Energía también contribuyeron a este crecimiento mediante la adjudicación de nuevos contratos y la finalización de obras de proyectos.

Estelle Brachlianoff, CEO del grupo Veolia, no solo ha destacado los buenos resultados sino que también ha subrayado la apuesta realizada por el grupo por el Plan Green UP, una estrategia que combina el reto de integrar resiliencia y crecimiento para lograr la transformación ambiental. Durante los dos primeros años de GreenUp, han demostrado el poder de su posicionamiento único como líder internacional de servicios medioambientales y la solidez de sus bases locales que garantizan una resiliencia excepcional en un mundo incierto.

Estos resultados se asientan en la experiencia de Veolia en tres grandes pilares como son la gestión del agua, la energía y los residuos. Ofrecen soluciones propias y únicas para necesidades críticas, y una plataforma global que les permite atender a clientes en los seis continentes con soluciones adaptadas localmente y respaldadas por una experiencia global. Por lo tanto, tienen plena confianza para 2026 y más allá, ha asegurado Brachlianoff.

Estas soluciones integradas permiten que se pueda a hacer frente a desafíos cada vez más marcados en España como el estrés hídrico y las consecuencias del cambio climático en el país, contando con un importante arraigo territorial.

En Andalucía

Prueba de las ventajas que aporta esta conexión de posición local con experiencia global se observa en los hitos alcanzados a lo largo del año pasado por Veolia en Andalucía.

Uno de los más destacados es el ambicioso proyecto de explotación, mantenimiento y conservación del Complejo Ambiental Copero en Sevilla que aprovecha la experiencia transversal en tratamiento de aguas y valorización de residuos de Veolia para promover la eficiencia hídrica, la autosuficiencia energética, la circularidad de los procesos y la neutralidad climática de varias instalaciones.

En Andalucía también se encuentra una de las referencias del grupo en cuanto a su apuesta por la eficiencia energética y el compromiso con la descarbonización de municipios y clientes industriales, mediante el impulso de las energías renovables, el desarrollo de soluciones innovadoras para la transición energética y la economía circular.

Se trata de la transformación del modelo tradicional de depuradora en ecofactorías: infraestructuras verdes que aplican economía circular y digitalización para transformar los residuos en recursos y generar un impacto positivo en el entorno. La Ecofactoría BioSur de Granada es uno de sus grandes referentes. Una ciudad en la que se ha conseguido, gracias a esta política, la autosuficiencia energética en todas sus instalaciones hídricas siendo la primera en lograrlo en el sector del agua.

Ante la escasez hídrica Veolia impulsa en Andalucía la regeneración y reutilización del agua para nuevos usos urbanos, industriales y agrícolas. En este sentido se ha logrado dar un gran paso en Roquetas de Mar (Almería).

Allí, junto a la Junta de Andalucía, se ha impulsado un tratamiento terciario que alcanzado la categoría AA+ la más alta en cuanto a estándares de calidad y la primera en Europa en alcanzarlo, lo que sitúa al municipio a la vanguardia en sostenibilidad y economía circular, al permite reutilizar el agua depurada como un recurso seguro y sostenible para la agricultura local.