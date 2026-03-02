El spot “El Trailer” de Cervezas Victoria desvela los secretos del Festival de Málaga con Masi Rodriguez

Cervezas Victoria, patrocinadora oficial de Festival de Málaga, estrena su nueva campaña protagonizada por la actriz Masi Rodriguez con motivo de la vigésimo novena edición de este festival, que se celebrará del 6 al 15 de marzo en la ciudad de Málaga.

El spot titulado “El Trailer” da continuidad al ‘Curso de cine para cerveceros’ iniciado en 2021, iniciativa de la marca malagueña con el fin de instruir a amantes del cine y la cerveza explicando los términos cinematográficos más usuales.

¿Qué es "El Trailer"?

Así, “El Trailer” pretende explicar el verdadero significado de este término cinematográfico que resume la sinopsis de una película para generar interés y expectación antes de su estreno. Para ello, Cervezas Victoria ha contado de nuevo con Masi Rodríguez, actriz, presentadora y creadora de contenido malagueña y con Miguel Ángel Martín, actor también malagueño y creador de contenido en su perfil @Tunomandas, quien, en ediciones anteriores, explicó las técnicas cinematográficas más comunes gracias a “Curso de cine para cerveceros”.

En la pieza, la protagonista muestra una selección de escenas destacadas del propio Festival de Málaga: desde la llegada a la alfombra roja, hasta la entrega de la Biznaga, entre otros momentos. El spot ha contado con distintas localizaciones para su rodaje como han sido la fábrica de Cervezas Victoria, el Teatro Cervantes y la terraza del hotel ME Málaga, entre otras.

La campaña ha sido desarrollada por Jon Lavín junto a los directores creativos Miguel Hijón y Rafael Martínez, mientras que la realización de la pieza ha corrido a cargo del director, Juan Gama con la productora Eleventh Floor.

‘El Trailer” se emitirá en el canal de Youtube de Cervezas Victoria, plataformas digitales, salas de cine, y podrá verse completo a través de las redes sociales de Cervezas Victoria (@cervezavictoria) antes y durante la celebración del Festival de Málaga.

Link campaña: https://www.youtube.com/watch?v=F4pvUlUCMgQ