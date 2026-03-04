Los talleres 'We Are Family Workshop' del centro comercial Miramar arrancan este viernes con actividades en inglés, teatro y juegos creativos

Los talleres infantiles ‘We Are Family Workshop’, impulsados por la academia de inglés Kids & Us y el zoológico Bioparc, arrancarán este viernes en el centro comercial Miramar con el objetivo de ofrecer experiencias de ocio educativo a los más pequeños. Actividades en inglés, obras de teatro o juegos creativos serán algunas de las propuestas que se desarrollarán bajo el marco de estos talleres en el espacio ‘Family Zone’, ubicado junto a la ludoteca Miramar Kids, en la terraza del complejo malagueño.

Según han explicado desde Miramar, el proyecto nace del compromiso del centro con la comunidad, con el objetivo de que padres e hijos disfruten juntos del ocio, el aprendizaje y la diversión. Los talleres serán de acceso gratuito, por orden de reserva de plazas, y se impartirán semanalmente y de forma indefinida.

Temática muy variada

Las sesiones contarán con temáticas variadas para ofrecer una mayor diversidad de opciones al público. De la mano de Kids & Us, se incluirán jornadas específicamente dedicadas al aprendizaje del inglés de forma divertida, mientras que Bioparc acercará actividades relacionadas con la naturaleza y el reino animal. A ello se unirá el desarrollo de una serie de espectáculos y obras de teatro familiares que fomentarán el talento artístico de los más pequeños.

Los participantes podrán inscribirse a través de la sección habilitada para ello en la app Miramar para asegurar su plaza, si bien los talleres podrán incorporar a usuarios sin cita hasta completar aforo. Tanto en la propia aplicación móvil como en las redes sociales del centro se publicarán los horarios de las actividades designadas para cada semana, las cuales variarán su aforo para asegurar el correcto funcionamiento de las mismas.

La directora de marketing del complejo malagueño, Sandra Iglesias, indica que las actividades como estos talleres infantiles son el resultado de su esfuerzo por crear sinergias con otras empresas con presencia en la provincia que beneficien directamente a sus clientes, además comenta que con este proyecto amplian su programación lúdica, apostando especialmente por el entretenimiento educativo para los más pequeños.

Enlace al calendario de talleres: https://www.miramarcc.com/family-zone/