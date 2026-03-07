IKEA y Lagoom Living se unen para facilitar un hogar completo y asequible en ‘Distrito Universidad’, el proyecto de 530 viviendas en Málaga

Lagoom Living, referente en el sector de la vivienda de alquiler asequible en colaboración público-privada en España, ha firmado un acuerdo de colaboración con IKEA Málaga en el marco de su proyecto ‘Distrito Universidad’, un desarrollo que contempla un total de 530 viviendas destinadas al alquiler asequible en Málaga. Esta alianza une a dos compañías con origen sueco y una filosofía común basada en el diseño práctico, asequible y centrado en el bienestar del hogar, reforzando así la accesibilidad y comodidad de los futuros residentes.

Beneficios directos para los inquilinos

Los adjudicatarios de estas viviendas podrán acceder a condiciones exclusivas para equipar su nuevo hogar de manera cómoda y asequible: 10% de descuento en muebles y complementos de IKEA aplicable en una única compra por un importe mínimo de 390 euros.

Distrito Universidad avanza con la puesta en marcha de su primera fase

Distrito Universidad, con un total de 530 viviendas destinadas al alquiler asequible en Málaga, se consolida como uno de los desarrollos de vivienda protegida en alquiler más relevantes del país. Concebido bajo criterios de sostenibilidad, eficiencia y calidad, el proyecto no solo responde a la necesidad de acceso a vivienda asequible, sino que incorpora servicios y colaboraciones que mejoran la experiencia residencial.

Noticias relacionadas

Próximamente se habilitará la página web informativa donde los interesados podrán consultar toda la documentación, bases y requisitos del proceso. La Parcela R3, cuya entrega se produce en esta primera fase, constituye una de las piezas clave del desarrollo y está compuesta por 62 viviendas: 19 de un dormitorio, 9 de tres dormitorios y 34 de cuatro dormitorios. Con esta iniciativa, Lagoom Living refuerza su compromiso de ofrecer a sus inquilinos una experiencia residencial completa, integrando servicios y recursos que garantizan un acceso cómodo y funcional al hogar.