María Benjumea, fundadora y presidenta de South Summit: «Ahora tenemos la confianza, tenemos que pensar a lo grande y dar el paso»

¿Qué idea ha querido transmitir en la ponencia que ha protagonizado en el evento eWoman de La Opinión de Málaga?

Lo primero, quiero agradecer a La Opinión de Málaga por la invitación a eWoman 2026 y por contar con mujeres tan extraordinarias que inspiran cada día. Cuando vine a vuestro evento, quise transmitir la gran fortaleza y talento que tienen las mujeres para emprender y liderar. Además. ya se ha recorrido mucho camino y emprender no depende de nadie más que de ti y de tu decisión de actuar.

¿Cuál ha sido el mayor obstáculo que ha tenido que superar como mujer en el sector en el que trabaja?

Más que un gran obstáculo concreto, diría que yo me siento muy afortunada de hacer lo que hago y de haber podido hacer todo lo que he hecho. El reto ha sido abrir caminos, pero cuando nos hemos puesto lo hemos hecho, a mí nunca me ha dicho nadie que no podía hacer algo, pero es cierto que antes, cuando yo empecé, la situación no era como ahora.

Yo misma crecí en una época en la que a las mujeres no se nos enseñaba a tomar las riendas, sino a casarnos y cuidar de la familia, y fue aprendiendo, trabajando con los ojos y oídos abiertos, y fui descubriendo de qué era capaz. A menudo las trabas no venían tanto de fuera como de nuestras propias dudas. Nosotras mismas nos ponemos barreras que el entorno ya no pone, porque hoy vivimos en una sociedad de iguales y tenemos libertad para elegir nuestras metas. Con el tiempo aprendí que la clave no está en demostrar más que nadie, sino en confiar plenamente en una misma y no dejar de decir sí a las oportunidades que te retan y te sacan de tu zona de confort.

El 8 de marzo es una fecha importante para reflexionar sobre los avances en la lucha por la igualdad de género ¿qué significa para usted este día y cómo lo celebra?

Desde hace 20 años, la apuesta por la mujer en todos los ámbitos es total. Se ha apostado por el emprendimiento femenino también. Se han creado programas, dado visibilidad. Se han abierto espacios que antes no existían. Y cuando miramos hacia atrás, es fácil engañarnos con una sensación de progreso. Pero resultados realmente tangibles no vemos. Creo si miramos los datos de forma objetiva, vemos la realidad. Por ejemplo, en el mundo del emprendimiento, solo un 20% de los emprendedores son mujeres. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Obstáculos ya no tenemos, entonces es una cuestión de que ¿no queremos?, ¿no nos atrevemos? Tenemos que analizar bien dónde estamos y dónde queremos llegar. Creo que al final hoy en día todo depende de nosotras mismas y si quieres hacerlo, puedes hacerlo.

¿Qué cambios le gustaría apreciar en su sector productivo en los próximos años en términos de inclusión y liderazgo femenino?

Me gustaría ver más mujeres dando el paso de fundar startups y liderar proyectos tecnológicos desde el inicio. Desde South Summit, observamos que el ecosistema es cada vez más diverso. Me gustaría ver a las mujeres cumpliendo sus sueños y hacer realmente lo que les dé la gana hacer.

¿Qué mensaje le gustaría compartir con las mujeres trabajadoras este 8 de marzo?

Les diría que confíen en su talento y que no esperen a sentirse «perfectamente preparadas» para asumir nuevos retos. Y sobre todo que piensen a lo grande de verdad. La experiencia demuestra que muchas veces aprendemos precisamente al dar el paso. También animaría a rodearse de buenos equipos y a buscar referentes y mentores, pero eso ya lo hacen . El crecimiento profesional no es un camino individual, sino colectivo, y apoyarnos entre nosotras multiplica las oportunidades. Creo que juntos sumamos más y tenemos más éxito. Tenemos que dejar de pensar en nosotros mismos.

Solo el 20% de los fundadores de startups son mujeres, ¿por qué pasa esto?

Sí, eso es lo que te decía, hemos hecho mucho, pero cuando vemos los datos solo el 20% de las mujeres son fundadoras. La cifra de mujeres emprendedoras se mantiene prácticamente igual desde hace más de diez años. No responde a una falta de talento, ni de capacidad. De hecho, varios análisis de inversores internacionales apuntan a que los proyectos con presencia de mujeres reciben el doble de retorno. Por tanto, a qué se debe que no den el paso. A qué se debe que capten menos del 3% de la inversión a nivel global. No es una cuestión de resultados tampoco.

¿Cuál es su visión sobre el emprendimiento femenino en España y qué cambios le gustaría ver en el ecosistema emprendedor?

Las mujeres han avanzado mucho, se atreven a emprender y generan proyectos con impacto. Pero solo el 20% de los emprendedores de startup son mujeres, como hemos dicho antes. El talento lo tenemos y ahora también tenemos la confianza. Entonces por qué no llegamos. Creo que debemos hacer un análisis serio sobre esta situación.

Hace 20 años, ya lo hicimos. Pusimos en marcha un programa muy bonito llamado Lidera. Hicimos un estudio muy enriquecedor, para entender el porqué, Mujer y Empleo: opciones y decisiones, se llamaba. Entrevistamos a 150 mujeres de todas las actividades profesionales y de primera línea. Además participaron más de 2.000 maravillosas mujeres que iniciaron una nueva etapa convencidas de que solo dependían de sí mismas. «Si tú quieres, puedes» era su lema.

Pero 20 años después veo que continuamos en ese mismo punto. Existe el mismo interrogante. En aquel momento, no fue una cuestión de valía y ahora tampoco lo es. Pero debemos vendernos. Creo que el lema de entonces continúa igualmente en vigor veinte años después: Si tú quieres, puedes.

En lidera, conseguimos nuestro objetivo, que era concienciar a la mujer de que puede hacerlo, apoyarle a desarrollar sus capacidades y darle herramientas. Ahora la confianza la tenemos. Tenemos que pensar a lo grande y dar el paso.