María José Berlanga, vicerrectora de Igualdad: «La mayoría de la comunidad universitaria cree que la igualdad mejora la democracia»

¿Qué cree que no debemos perder de vista en el Día Internacional de las Mujeres de 2026?

Que la igualdad no es una meta alcanzada, sino un proceso que requiere constancia, datos y compromiso real. El 8-M no es solo una fecha simbólica: es una oportunidad para revisar qué avances hemos logrado y, sobre todo, qué desigualdades persisten, muchas de ellas más sutiles, pero igualmente estructurales. No debemos perder de vista que los derechos conquistados pueden retroceder si no se defienden cada día.

El lema del Día Internacional de la Mujer 2026 de la ONU, ‘Derechos, justicia, acción para todas’, apela a derribar barreras sistémicas que impiden la igualdad, a invertir en prevención y protección, y a recordar que la justicia no debe ser un privilegio, sino un derecho humano fundamental y no discriminatorio.

¿En qué momento diría que está la Universidad de Málaga en materia de igualdad?

La Universidad de Málaga se encuentra en una fase de consolidación. En los últimos años se han reforzado, a través de su Unidad de Igualdad, las políticas de igualdad, los protocolos y la incorporación de la perspectiva de género en distintos ámbitos de la vida universitaria. Hemos avanzado de forma significativa, pero somos conscientes de que aún quedan retos importantes, especialmente en liderazgo académico, corresponsabilidad y cultura organizativa.

Actualmente, la Unidad de Igualdad está inmersa en la elaboración del V Plan de Igualdad, que nos dará la oportunidad de diagnosticar carencias e implementar medidas correctoras. Para el éxito del mismo es imprescindible la colaboración de toda la comunidad universitaria. Aprovecho para agradecer sinceramente la labor y el apoyo de todos los servicios y del equipo de gobierno.

Brevemente, ¿qué papel desempeña en el día a día el Vicerrectorado de Igualdad de la UMA?

¡Difícil ser breve en esta pregunta! El Vicerrectorado de Igualdad y Política Social actúa de forma transversal: diseña políticas, coordina recursos, impulsa y organiza talleres y cursos de formación -tanto para estudiantado como para PDI y PTGAS-, acompaña a la comunidad universitaria y vela por el cumplimiento de los protocolos frente a la discriminación y las violencias. Nuestro trabajo combina prevención, atención y transformación institucional.

En los últimos años han crecido discursos que cuestionan el feminismo y las políticas de igualdad. ¿Le preocupa?

Me preocupa y me ocupa. Estos discursos no surgen de forma aislada y suelen apoyarse en la desinformación o en una visión simplista de la igualdad. Frente a ello, la universidad tiene la responsabilidad de responder con conocimiento, pensamiento crítico y evidencias, defendiendo la igualdad como un valor democrático y no como una ideología excluyente.

Según refleja el barómetro Juventud y Género, elaborado muy recientemente por Fad Juventud, solo el 38,4 % de los jóvenes españoles se declaran feministas, el nivel más bajo desde antes de la pandemia. Sin embargo, en la vida cotidiana muestran resultados más alentadores: el 81,8 % defiende la comunicación abierta como base de la pareja y el 77,4 % sitúa la igualdad de derechos y responsabilidades como elemento central de la relación. No cabe duda de que el propio concepto de ‘feminismo’ requiere una atención especial para ser bien entendido.

¿Qué falta por hacer para que la universidad malagueña sea ‘segura’ para todas las identidades y realidades?

-Seguir trabajando en prevención, formación y sensibilización, y garantizar que los protocolos no solo existan, sino que sean conocidos y generen confianza. También es fundamental escuchar a las personas más vulnerables y adaptar las políticas a realidades diversas desde una mirada interseccional.

¿Detecta una reacción o polarización contra las políticas de igualdad en el entorno universitario?

Existen resistencias, como en cualquier proceso de cambio social, pero no hablaría de una polarización generalizada. La mayoría de la comunidad universitaria entiende que la igualdad mejora la calidad democrática y académica de la institución. Nuestro reto es dialogar, explicar y desmontar falsos mitos sin renunciar a los principios.

¿Cómo se combate la desinformación sobre feminismo e igualdad dentro de la comunidad universitaria?

Con formación rigurosa, datos, investigación y espacios de diálogo. La universidad debe ser un lugar donde se contrasten ideas, pero también donde se combata activamente la desinformación con conocimiento científico y compromiso social.

¿Qué papel deben tener los hombres en la universidad para avanzar en igualdad?

Un papel activo y corresponsable. La igualdad no es una cuestión solo de mujeres. Los hombres deben implicarse, cuestionar privilegios, participar en el cambio cultural y convertirse en aliados desde la convicción, no desde la imposición.

¿Qué actividades impulsa la UMA este 8-M?

La Universidad de Málaga impulsa un programa amplio que combina actividades de sensibilización, divulgación científica, actos institucionales y espacios de reflexión, con especial atención a la visibilización del talento femenino, la igualdad en la investigación y la prevención de las violencias machistas. Todo ello con la implicación de centros, servicios y colectivos universitarios.

Además del acto central que celebraremos el día 6 de marzo, se han programado numerosas actividades a lo largo de todo el mes, recogidas en un calendario específico disponible para toda la comunidad universitaria que se puede consultar en la web de la UMA.