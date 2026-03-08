Mariana Arocha, odontóloga: «Creo profundamente que un equipo con equilibrio personal trabaja más motivado»

¿Qué idea ha querido transmitir en la ponencia que ha protagonizado en el evento eWoman de La Opinión de Málaga?

Quise compartir mi historia de una manera muy honesta. Mostrar que sí se puede empezar desde cero, que uno puede caerse y volver a levantarse las veces que haga falta. Migrar no es fácil; dejar tu país, tu familia, tus raíces… nada de eso es sencillo. Pero cuando hay apoyo, dedicación, estudio y muchísimas ganas, los sueños se pueden reconstruir. Yo soy testimonio de eso, y quería que otras mujeres lo sintieran también.

¿Cuál ha sido el mayor obstáculo que ha tenido que superar como mujer en el sector en el que trabaja?

Afortunadamente, la odontología es una profesión donde actualmente la mayoría somos mujeres, por lo que no he sentido una barrera de género dentro del sector como tal.

Quizás el reto más grande ha sido la conciliación entre la vida empresarial y la vida familiar. La sanidad exige horarios intensos, mucha responsabilidad y entrega constante, y compaginar eso con la familia, con ser madre y estar presente, ha sido lo más desafiante… pero también lo más bonito. Ese equilibrio sigue siendo un reto, porque una nunca deja de preguntarse si está haciendo suficiente en ambos ámbitos.

El 8 de marzo es una fecha importante para reflexionar sobre los avances en la lucha por la igualdad de género. ¿Qué significa para usted este día y cómo lo celebra?

Para mí, el 8 de marzo es un recordatorio. Un recordatorio de todas las mujeres que han luchado durante años por nosotras. Tenemos décadas de mujeres maravillosas que han abierto caminos con muchísimo esfuerzo.

Como dije en mi ponencia, no buscamos competir con los hombres, buscamos sumar. Buscamos las mismas oportunidades para, juntos, construir una sociedad más humana, más justa y más equilibrada.

Vivo este día con reflexión, gratitud y compromiso, agradeciendo a cada una de las mujeres que han formado parte de mi vida y que me inspiran o me han inspirado sin saberlo.

Sin embargo, creo que no debería existir solo un día para reflexionar. Es un trabajo diario: desde casa, desde la educación de nuestros hijos y desde cómo apoyamos a otras mujeres.

¿Qué cambios le gustaría apreciar en su sector productivo en los próximos años en términos de inclusión y liderazgo femenino?

Me gustaría ver más mujeres no solo ejerciendo, sino liderando, sin tener que demostrar el doble para ser reconocidas. Más mujeres tomando decisiones, creando equipos sanos y generando espacios de trabajo humanos y empáticos.

También me gustaría ver más apoyo entre nosotras. A veces somos muy exigentes entre mujeres, cuando deberíamos ser red de apoyo. El verdadero crecimiento viene cuando nos impulsamos unas a otras.

¿Qué mensaje le gustaría compartir con las mujeres trabajadoras este 8 de marzo?

Que no se rindan. Que no se comparen. Que crean en ellas incluso cuando el camino se pone cuesta arriba. Que estudien, que se preparen, que trabajen con disciplina, pero que no pierdan su esencia.

Y algo muy importante: que no se sientan culpables por querer crecer profesionalmente ni por querer priorizar su familia. No hay una única manera correcta de ser mujer.

Y, sobre todo, que confíen en ellas mismas. Muchas veces somos nosotras las primeras en dudar de nuestra capacidad.

¿Qué le preocupa del debate actual sobre igualdad?

Me preocupa que a veces el debate se polarice demasiado y se convierta en confrontación en lugar de construcción, perdiendo la esencia de lo que realmente queremos lograr.

Siento que hemos avanzado muchísimo, pero todavía falta apoyo real entre mujeres. Falta entender que el éxito de otra no es una amenaza, sino una inspiración. Falta empatía. Y también falta comprender que el feminismo no es excluir al hombre, sino incluirnos a todas en igualdad de oportunidades.

Lleva en Málaga desde 2021. ¿Cree que es una ciudad donde la mujer trabaja en igualdad de condiciones que el hombre?

Málaga es una ciudad dinámica, moderna y con muchas oportunidades. He visto mujeres emprendedoras, líderes y profesionales brillantes.

Creo que se ha avanzado muchísimo, pero como en todas partes, aún hay camino por recorrer. Lo importante es que existe apertura y espacio para crecer.

En su clínica hay mayoría de trabajadoras. ¿Es una norma general en las clínicas dentales?

No diría que sea una norma escrita, pero sí es una realidad que en esta profesión somos muchas más mujeres. Es una carrera que combina precisión, sensibilidad y trato humano, y muchas mujeres se sienten identificadas con esa vocación.

¿Cómo se desarrolla la conciliación entre la esfera familiar y profesional en la clínica que usted dirige?

Para mí es fundamental predicar con el ejemplo. Hemos organizado un horario que nos permita trabajar con excelencia sin renunciar a nuestra vida familiar.

De lunes a jueves trabajamos hasta las 18.30 y los viernes hasta las 15.30, lo que nos permite llegar a casa a una hora razonable y compartir con nuestros hijos y nuestras familias.

Creo profundamente que un equipo que tiene equilibrio personal trabaja con más motivación y alegría. A nivel profesional, además, siempre los motivo y apoyo a realizar cursos y formación constante, cada uno en su ámbito, incluso en el aprendizaje de nuevos idiomas.

¿Qué consejo práctico le daría a una joven que quiere liderar en su profesión? ¿Cuál es su definición personal de éxito hoy?

Le diría que no espere a sentirse completamente lista, porque esa sensación casi nunca llega. Que nunca deje de formarse. La formación continua, el estudio constante, el esfuerzo y la disciplina son claves. Que se atreva, que confíe en ella y vaya detrás de lo que desea.

También le diría algo igual de importante: no pierdas la humanidad. Entender que detrás de cada paciente hay una persona, una historia y una emoción marca la diferencia. El liderazgo no nace de la perfección, nace de la coherencia, del compromiso y de la capacidad de escuchar.

Hoy, el éxito para mí no es solo lo profesional. No es solo abrir clínicas o crecer en números. Es sentirme en paz. Es poder acostarme cada noche sabiendo que hice las cosas bien, con amor y con valores. Es ver a mis hijos y a mi familia orgullosos de mí. Es sentir que mi trabajo transforma vidas, aunque sea desde algo tan cotidiano como una sonrisa.

Porque, al final, el verdadero logro no es solo llegar lejos… es disfrutar el camino mientras lo recorres.