Vacunación y salud pública: la Universidad Europea presenta en Málaga la Cátedra Pfizer

La Universidad Europea de Andalucía ha celebrado con éxito la I Jornada sobre Vacunación en el Adulto. Situación epidemiológica en Andalucía, un evento que ha reunido a destacados profesionales de la salud para abordar los avances en vacunología y salud pública. Daniel Hormigo, rector de la Universidad Europea de Andalucía, aseguraba que esta jornada es un ejemplo más de su compromiso con la educación, la ciencia y la promoción de la salud pública. Destacaba además la importancia de trabajar en red y de integrar la perspectiva One Health en la formación universitaria, en la investigación y en el diseño de políticas públicas.

El evento ha servido para presentar en Málaga la Cátedra 'Vacunas para un mundo más sostenible', lanzada por la Universidad Europea de Valencia en colaboración con Pfizer, y creada para sensibilizar a las profesiones vinculadas y a la población sobre los beneficios de la vacunación en todas las etapas de la vida. Rosa Sanchidrián, rectora de la Universidad Europea de Valencia señalaba en su discurso que el objetivo de la Cátedra es avanzar en la investigación en vacunación, sensibilizar a la ciudadanía y fortalecer la formación de los futuros profesionales sanitarios con una orientación clara hacia el impacto social.

Para Noelia Rodríguez, directora de la Cátedra y directora del Campus de la Salud de Alicante, la colaboración con Pfizer nace de una visión común, que es la necesidad de articular conocimiento, talento y experiencia para impulsar un modelo sanitario que transforme la evidencia científica en soluciones reales. Por su parte, Francisco Medina, director de Vacunas de Pfizer España, resaltaba que la colaboración entre profesionales sanitarios, la administración y el ámbito académico es clave para que la prevención pase del mensaje a la acción, contribuyendo esta Cátedra con la Universidad Europea a acercar el valor de la vacunación a decisores, profesionales sanitarios y a los pacientes.

Francisco Medina, director Vacunas Pfizer / L.O.

La jornada ha contado con la participación de profesionales del ámbito sanitario y de la gestión asistencial. En primer lugar, se presentó un análisis de la situación actual de la ENI en la comunidad andaluza, con especial atención a los datos de incidencia en población adulta y en colectivos con mayor riesgo. La intervención, liderada por José Yuste, responsable del Laboratorio de Referencia de Neumococos del Instituto de Salud Carlos III y del laboratorio de referencia de Andalucía, expuso las principales tendencias epidemiológicas y la importancia de reforzar las estrategias preventivas.

El evento contó además con una mesa redonda centrada en las barreras y palancas para mejorar la accesibilidad de la población a las vacunas, un debate moderado por Francisco de Borja López Casanova, coordinador de Cuidados y Atención Sociosanitaria de la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud y en el que participaron responsables del ámbito asistencial y de programas de vacunación. Entre ellos estaban el director de Enfermería del Distrito Córdoba Guadalquivir, José Ángel Lázaro Mármol, y el referente provincial de Vacunas de Granada, Gerardo Pinel Martín. Los expertos analizaron diferentes líneas de actuación para fortalecer las estrategias de vacunación en la población adulta.

Entre los principales ejes del debate destacaron la captación proactiva de pacientes crónicos, integrando la vacunación dentro del seguimiento habitual de los procesos asistenciales; la sensibilización de la población diana y de los profesionales sanitarios, reforzando la recomendación sanitaria como factor clave para mejorar las coberturas; y la identificación de oportunidades vacunales a lo largo del recorrido asistencial, tanto en Atención Primaria como en el ámbito hospitalario.

La jornada concluía con una presentación sobre soluciones basadas en Inteligencia Artificial para los desafíos en Vacunación. Una interesante ponencia presentada por el Doctor Miguel Ángel Armengol, responsable del Laboratorio de Ciencias de Datos, Fundación Progreso y Salud de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía.

La Universidad Europea está comprometida con la formación de futuros profesionales de la salud con un enfoque One Health y la promoción de la vacunación como herramienta preventiva en un mundo más saludable y sostenible, un proyecto global que incorpora a todo el grupo de la Universidad Europea.