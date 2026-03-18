Motos Siles abre su nuevo concesionario en Alhaurín de la Torre con un proyecto más ambicioso, amplio y orientado a la máxima calidad

Motos Siles da un paso decisivo en su trayectoria con la apertura de su nuevo concesionario en Alhaurín de la Torre, un espacio que representa la evolución de un proyecto familiar con más de 30 años de experiencia en el sector del motociclismo en Málaga. Esta nueva etapa llega marcada por la ambición de crecer, mejorar sus instalaciones y ofrecer un servicio aún más completo, incorporando lo último en equipamiento y tecnología para garantizar la mejor atención a sus clientes.

El nuevo establecimiento, de más de 300 metros cuadrados, ha sido concebido como un espacio moderno, funcional y adaptado a las necesidades actuales del sector. La amplitud de sus instalaciones permite integrar en un mismo lugar exposición, venta y taller especializado, ofreciendo así una experiencia integral tanto para clientes habituales como para nuevos usuarios.

Uno de los pilares fundamentales de este nuevo concesionario es su carácter multimarca, lo que permite a Motos Siles trabajar con una amplia variedad de modelos y fabricantes, tanto en Motos, ATV y SSV. Esta apuesta refuerza su capacidad para adaptarse a cada cliente, ofreciendo soluciones personalizadas y un asesoramiento profesional basado en décadas de experiencia en el sector.

Servicio de taller

El servicio de taller especializado constituye otro de los grandes valores del proyecto. Equipado con tecnología de última generación, permite realizar desde mantenimientos básicos hasta reparaciones complejas, incluyendo revisiones integrales, diagnóstico técnico y cambios de neumáticos, siempre con el objetivo de garantizar la máxima seguridad y rendimiento de cada motocicleta.

Detrás de este crecimiento se encuentra un negocio familiar que ha sabido evolucionar con el paso del tiempo sin perder su esencia: la cercanía con el cliente y la pasión por el mundo del motor. Esta combinación de experiencia y compromiso es la base sobre la que se construye esta nueva etapa.

Al frente del proyecto está Carlos Espinosa, piloto profesional, que da un paso adelante en su carrera al asumir este nuevo reto empresarial. Tras años vinculado a la competición, Espinosa traslada ahora todo su conocimiento y experiencia al ámbito empresarial, apostando por un modelo de negocio basado en la calidad, la exigencia técnica y la atención personalizada.

Nueva apertura Moto Siles / L.O.

Este nuevo desafío se suma a su trayectoria como responsable de Moto School Málaga, una escuela de formación que se ha consolidado como referencia en España en la formación de pilotos. Su experiencia en este ámbito refuerza la visión global del proyecto, aportando un conocimiento profundo tanto del mundo profesional como del usuario final.

Inauguración

La inauguración del concesionario reunió a numerosos asistentes en un ambiente cercano y emotivo, reflejo del apoyo recibido por parte de clientes, familiares, amigos y aficionados al motociclismo. El evento supuso no solo la apertura de un nuevo espacio, sino también la celebración de un sueño cumplido y el inicio de una etapa cargada de ilusión y expectativas.

Durante el acto, el alcalde, Joaquín Villanova, quiso destacar el valor de iniciativas como esta para el tejido empresarial, subrayando la importancia del esfuerzo y la capacidad emprendedora. En sus palabras, animó a seguir apostando por proyectos que nacen de la pasión y el trabajo constante, poniendo en valor especialmente a los jóvenes que deciden emprender y generar actividad.

Por su parte, la concejala de Comercio, María del Mar Martínez, puso el acento en la calidad del proyecto, destacando que Motos Siles representa un ejemplo de negocio moderno, preparado y alineado con las demandas actuales del sector. Asimismo, señaló que este tipo de iniciativas contribuyen a reforzar la oferta comercial vinculada al mundo del motor, un ámbito con gran proyección y cada vez mayor presencia.

Inauguración Moto Siles / L.O.

Motos Siles afronta así esta nueva fase con una clara vocación de crecimiento, apostando por la mejora continua y la incorporación de las últimas novedades del sector. Su objetivo es seguir consolidándose como un referente en Málaga, ofreciendo un servicio de calidad, cercano y adaptado a las necesidades de cada cliente.

En definitiva, la apertura de este nuevo concesionario marca un antes y un después en la historia de Motos Siles. Un proyecto más ambicioso, más completo y preparado para el futuro, que mantiene intacta su esencia familiar mientras da un salto cualitativo en sus instalaciones y servicios.

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Con esta iniciativa, Motos Siles no solo amplía su presencia en el sector, sino que reafirma su compromiso con la excelencia y con todos aquellos que viven el motociclismo como una auténtica pasión.