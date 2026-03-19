La 13ª Copa COVAP corona en Mijas a los equipos finalistas de Málaga

La 13ª edición de la Copa COVAP, iniciativa educativa y deportiva promovida por la Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches, se ha celebrado hoy en Mijas por tercera vez desde que comenzó este proyecto en 2013. En esta localidad, y de forma conjunta con el Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de Andalucía, se ha señalado que el riesgo de desarrollar miopía en niños y niñas aumenta con la exposición continuada a las pantallas.

La evidencia científica apunta a que el abuso de las pantallas durante la infancia puede alterar el desarrollo visual normal. Por ello, los ópticos-optometristas recomiendan evitar su uso antes de los seis años y limitarlo a un máximo de una hora diaria entre los 6 y los 12 años. La entidad colegial destaca la importancia de fomentar actividades en el exterior, ya que la exposición a la luz solar estimula la producción de dopamina en la retina, un proceso que ayuda a frenar el alargamiento del ojo, principal causa de la miopía.

Según indica Antonio González, óptico-optometrista colegiado en el Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de Andalucía (COOOA), en el desarrollo de la visión de un o una menor confluyen numerosos factores durante los primeros años de vida. La potencia y la longitud del ojo están estrechamente relacionadas y factores como la exposición prolongada a pantallas pueden provocar alteraciones que incrementen el riesgo de miopía.

Equipos finalistas de la 13ª Copa COVAP en Mijas

El Polideportivo Municipal Las Lagunas de Mijas ha vuelto a recibir a más de 400 niños y niñas de 10 y 11 años, pertenecientes a 47 equipos, que han participado en 5 categorías: 14 de fútbol, 4 de baloncesto femenino, 4 de baloncesto masculino, 11 de baloncesto 3x3 femenino y 14 de baloncesto 3x3 masculino.

Al término de la jornada, y tras una sucesión de eliminatorias en las que se han enfrentado equipos de la provincia, se han proclamado vencedores el EF Rincón en fútbol, que ha ganado 4-3 al C.D.; Benalmádena Atlético en la tanda de penaltis (tras empatar 0-0); el CB Algazara en baloncesto masculino, tras derrotar 29 a 27 al Mant. El Paraíso CAB Estepona 14; y el Marbella 14 en baloncesto femenino, que ha vencido al CP Mijas Baloncesto por 31 a 21.

EF Rincón, ganadores de Fútbol de la 13ª Copa COVAP en Mijas / L.O.

Por su parte, en la nueva modalidad de baloncesto 3x3 estrenada en esta edición, los conjuntos ganadores han sido el femenino CB Salliver Celeste, que ha superado 13 a 4 al EDM Negro, y el masculino EDM Negro venciendo 16 a 15 al Málaga Basket.

Programa educativo

En paralelo a los encuentros deportivos, se ha llevado a cabo la labor formativa de la Copa COVAP, centrada en analizar el uso de pantallas en la infancia y en promover una reflexión constructiva. Durante la mañana, un equipo de psicólogos ha impartido las sesiones Descubriendo tu superpoder digital, en la que se ha trabajado con los participantes para abordar un uso responsable y consciente de la tecnología. Al mismo tiempo, profesionales nutricionistas han ofrecido a las familias las charlas pedagógicas Familias digitales, hábitos saludables, donde han aportado recomendaciones prácticas para gestionar el tiempo de exposición a dispositivos electrónicos y favorecer rutinas más equilibradas.

Junto al programa formativo, esta fase provincial de Málaga ha incluido un espacio dedicado al entretenimiento: la zona Muévete con COVAP, un área que ha ofrecido a participantes y familias la oportunidad de disfrutar de múltiples propuestas lúdicas.

CB Salliver Celeste, ganadoras de Baloncesto 3x3 Femenino de la 13ª Copa COVAP en Mijas / L.O.

Recorrido por las 8 provincias andaluzas y novedades en la 13ª edición

Tras su paso por Huétor Tájar (Granada), Conil de la Frontera (Cádiz), Huércal de Almería, Palma del Río (Córdoba) y Mijas (Málaga), la 13ª Copa COVAP continuará su recorrido por las tres provincias andaluzas restantes y San Juan de Aznalfarache (Sevilla), celebrándose la próxima parada el 22 de marzo. En abril proseguirá su periplo en Martos (Jaén) y La Palma del Condado (Huelva). La Fase Final, que reúne a los equipos ganadores de cada provincia, tendrá lugar el 6 y 7 de junio.

Uno de los elementos destacados de esta edición es la incorporación de Jesús Navas como embajador de la Copa COVAP, una figura de referencia en el deporte nacional que simboliza los valores de humildad y compromiso que promueve la iniciativa. Además, este proyecto ha incorporado este año cinco nuevos patrocinadores de referencia, como la Fundación Unicaja, la Junta de Andalucía, Volvo, Culligan y John Smith, marca que viste las nuevas equipaciones.