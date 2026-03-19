El Colegio de Enfermería de Málaga celebra el Día de San Juan de Dios con homenajes y reconocimientos a sus profesionales

El Colegio Oficial de Enfermería de Málaga celebró el pasado 14 de marzo en el Auditorio Edgar Neville el acto conmemorativo del Día de San Juan de Dios, patrón de la enfermería, una jornada dedicada al reconocimiento de la trayectoria y el compromiso de los profesionales de la enfermería malagueña.

Durante el evento se hizo entrega de las Distinciones Colegiales, con las que la institución reconoce cada año a los colegiados que cumplen 25 y 50 años de colegiación ininterrumpida, así como a aquellos profesionales que se han jubilado durante el año 2025. El acto incluyó también un emotivo homenaje a los compañeros que han fallecido durante el último año.

La ceremonia fue presentada por Roberto López y contó con la presencia de numerosas autoridades y representantes institucionales. Entre ellos se encontraban Carlos Bautista Ojeda, delegado territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Málaga, representantes de la Comisaría Provincial de Málaga y de la Comandancia de la Guardia Civil, así como miembros de UPROSAMA, colegios profesionales, asociaciones de pacientes, medios de comunicación, representantes de la Universidad de Málaga, la Facultad de Ciencias de la SaludUniversidad Alfonso X Mare Nostrum, direcciones de enfermería, la Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Rescate, la aseguradora AMAAsociación de Jubilados del Colegio, el expresidente Juan Antonio Astorga, además de miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería de Málaga.

Carlos Bautista Ojeda, Delegado Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Málaga / L.O.

El acto comenzó con la intervención del delegado territorial de Salud y Consumo, Carlos Bautista, a la que siguieron las palabras del presidente del Colegio de Enfermería de Málaga, José Miguel Carrasco Sancho, quienes destacaron la importancia de reconocer la trayectoria de los profesionales que han contribuido al desarrollo de la enfermería en la provincia.

Reconocimiento a los 25 años de colegiación

El primer bloque del acto estuvo dedicado a los colegiados que han cumplido 25 años de colegiación ininterrumpida, quienes recibieron el pin de plata del Colegio como símbolo de reconocimiento a su trayectoria profesional y su compromiso con la profesión. Tras la entrega de las distinciones, se proyectaron dos vídeos protagonizados por Carmen Muriel y María Dolores López, quienes compartieron sus experiencias y reflexiones sobre su recorrido profesional en representación de todos los colegiados que alcanzan este aniversario.

Un momento para el arte y la danza

La jornada incluyó también un momento dedicado al arte con una actuación de danza. En primer lugar, las hermanas Estela y Daniela Antiñolo ofrecieron una performance que combinó elementos de danza clásica con inspiración en estilos más antiguos, creando una puesta en escena marcada por la elegancia y la expresividad. A continuación, Azahara Carrera interpretó el Bolero de Ravel, una de las piezas más emblemáticas del repertorio musical, conocida por su intensidad y su progresión envolvente.

Homenaje a los colegiados jubilados

El acto continuó con el reconocimiento a los colegiados que se jubilaron durante el año 2025, quienes recibieron también el pin de plata del Colegio en homenaje a toda una trayectoria profesional dedicada al cuidado de la salud de la ciudadanía. Durante este bloque se proyectaron dos nuevos vídeos en los que José Javier Gámez y María Rosa Iglesias compartieron reflexiones sobre su experiencia profesional en representación del colectivo de enfermeras y enfermeros jubilados durante el pasado año.

Reconocimiento a los 50 años de colegiación

Uno de los momentos más especiales de la jornada llegó con el reconocimiento a Benito, colegiado que ha alcanzado 50 años de colegiación ininterrumpida, una trayectoria que representa toda una vida dedicada a la enfermería y al cuidado de los demás. El homenajeado recibió el pin de oro del Colegio, símbolo del compromiso, la vocación y el trabajo desarrollado durante medio siglo al servicio de la profesión y del cuidado de los pacientes. Tras recoger su distinción, dirigió unas palabras a los asistentes en un momento cargado de emoción y reconocimiento por parte de todos los presentes.

Un recuerdo lleno de emoción para los compañeros que ya no están

La recta final del acto estuvo marcada por uno de los momentos más conmovedores de la jornada, dedicado a recordar a los compañeros que han fallecido durante el último año. En esta ocasión, el Colegio rindió un homenaje muy especial a María Dolores Martín González, enfermera que dedicó su vida al cuidado de los demás y al ejercicio de una profesión basada en la vocación y la entrega.

Su marido, Antonio Otero, subió al escenario para recoger el reconocimiento en su nombre en un momento profundamente conmovedor. Tras la entrega, todo el auditorio se fundió en un largo y sentido aplauso, un gesto colectivo de cariño, respeto y reconocimiento que reflejó el profundo sentimiento de la profesión hacia quienes han formado parte de la historia de la enfermería malagueña.

Fotografía de familia con todos los homenajeados en el acto / L.O.

El acto finalizó con la interpretación del Himno de la Enfermería, en una nueva versión realizada por el Consejo Andaluz de Enfermería, que mantiene la esencia del himno original incorporando elementos del flamenco como expresión de la identidad andaluza. La jornada concluyó con una fotografía de familia con todos los homenajeados, poniendo el broche final a una celebración que cada año reúne a la profesión enfermera malagueña para reconocer la dedicación, el compromiso y la vocación de quienes forman parte de ella.