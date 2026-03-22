EMASA: innovación para transformar lodos de depuración en energía eléctrica

La gestión sostenible del agua y de los subproductos generados en su tratamiento constituye uno de los grandes retos ambientales y tecnológicos de las ciudades. En este contexto, la Empresa Municipal de Aguas de Málaga (EMASA) impulsa el proyecto SIVLAR – Soluciones Innovadoras para la Valorización de Lodos de Aguas Residuales, una iniciativa orientada a desarrollar y validar nuevas soluciones tecnológicas capaces de transformar los lodos procedentes de depuración en recursos, avanzando hacia un modelo de biofactoría que permita aprovechar los subproductos, reducir los consumos energéticos asociados al tratamiento y progresar hacia la autosuficiencia energética.

El proyecto cuenta con un presupuesto total de 12.634.433,43 euros y está cofinanciado en un 85 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Plurirregional de España 2021-2027, a través de una ayuda de 10.739.268,42 euros concedida por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades dentro de la Línea de Fomento de Innovación desde la Demanda (Línea FID).

Un reto tecnológico en la depuración de aguas

El proyecto SIVLAR se centra en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Guadalhorce, la mayor instalación gestionada por EMASA en Málaga. Esta planta trata las aguas residuales de gran parte de la ciudad y de municipios cercanos como Torremolinos o Alhaurín de la Torre.

El proceso de tratamiento genera lodos de depuración, un subproducto cuya gestión supone un desafío técnico, económico y ambiental. Estos lodos contienen materia orgánica y nutrientes, como fósforo y nitrógeno, que pueden recuperarse y reutilizarse, aunque su aprovechamiento presenta importantes limitaciones tecnológicas.

El objetivo de SIVLAR es impulsar el desarrollo de tecnologías innovadoras que permitan mejorar la valorización de estos lodos, optimizando los procesos de tratamiento y recuperando nutrientes con potencial uso en agricultura u otros procesos industriales.

Innovación como eje transversal

El proyecto se estructura en torno a distintos ámbitos de innovación tecnológica orientados a mejorar la eficiencia del tratamiento de lodos y maximizar el aprovechamiento de los recursos presentes en las aguas residuales.

Entre las principales líneas de trabajo destacan:

• Aumento de la producción de biogás en los procesos de digestión anaerobia mediante la optimización de la conversión de materia orgánica en energía.

• Recuperación de fósforo, un nutriente esencial para la agricultura cuya disponibilidad global es limitada y cuya recuperación a partir de corrientes de aguas residuales se considera estratégica a nivel europeo.

• Recuperación de nitrógeno presente en corrientes líquidas y escurridos, con el objetivo de valorizar este nutriente y reducir su impacto en los procesos de tratamiento.

• Mejora de la eficiencia del sistema de secado térmico de lodos, incorporando soluciones tecnológicas que permitan optimizar el consumo energético del proceso y aumentar su rendimiento.

Estas líneas de trabajo buscan avanzar hacia un modelo de depuración más eficiente y sostenible, en el que los subproductos del tratamiento de aguas residuales puedan aprovecharse como fuentes de energía y nutrientes, reforzando los principios de economía circular en el ciclo urbano del agua.

La Asociación para la Innovación: primer gran hito

Uno de los hitos más relevantes alcanzados hasta el momento en el desarrollo de SIVLAR ha sido la puesta en marcha de un procedimiento de Asociación para la Innovación, un instrumento de contratación pública que permite a las administraciones colaborar con el mercado para desarrollar soluciones innovadoras que todavía no están disponibles comercialmente.

En este contexto, EMASA publicó en febrero de 2026 la licitación para la contratación del servicio de exploración, desarrollo y validación de soluciones innovadoras para la recuperación de fósforo, nitrógeno y mejora de la digestión/codigestión en la EDAR Guadalhorce, incluyendo el suministro e instalación de los equipos y elementos piloto necesarios para su validación (expediente 26-687).

El procedimiento se estructuró en tres lotes: recuperación de fósforo, recuperación de nitrógeno y mejora de la digestión anaerobia y el plazo para la presentación de solicitudes de participación finalizó el 16 de marzo de 2026, iniciándose posteriormente la fase de evaluación de candidaturas y selección de participantes.

Este proceso constituye uno de los primeros procedimientos de Asociación para la Innovación en España, situando a EMASA y al proyecto SIVLAR en una posición destacada en el uso de la CPI para impulsar el desarrollo tecnológico.

EMASA impulsa la innovación en el ciclo urbano del agua

A través de iniciativas como SIVLAR, EMASA refuerza su apuesta estratégica por la innovación, la sostenibilidad y la economía circular en la gestión del ciclo urbano del agua.

En este contexto, SIVLAR representa un paso relevante en la transformación del modelo de gestión de los lodos de depuración, promoviendo su valorización como recurso y consolidando el papel de EMASA como una entidad comprometida con el desarrollo de soluciones innovadoras que contribuyan a un ciclo del agua más eficiente, circular y sostenible.