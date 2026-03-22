TABOSA, al servicio del agua

La gestión del agua se ha consolidado como uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo, en un contexto marcado por la creciente demanda y la necesidad de garantizar su sostenibilidad. Cada 22 de marzo, el Día Mundial del Agua nos invita a reflexionar sobre su importancia, especialmente en territorios como Andalucía, donde la sequía y la presión sobre los recursos hídricos forman parte de la realidad cotidiana.

En Tabosa, este compromiso no es puntual, sino permanente. Forma parte de nuestra identidad como empresa desde hace más de 50 años, trabajando día a día para ofrecer soluciones que contribuyan a una gestión más eficiente, sostenible y segura del agua.

A lo largo de este último año, se ha reforzado su implicación en el sector participando activamente en espacios de encuentro y debate. Ha tenido presencia en una de las mesas redondas del Aquaforum, donde tuvieron la oportunidad de compartir visión y experiencias con profesionales de primer nivel del sector del agua. Estos foros son fundamentales para avanzar de manera conjunta, poniendo en común los retos actuales y las soluciones que marcarán el futuro.

Además, ha dado un paso importante al incorporarse como socio colaborador de ASA, la Asociación de Empresas de Agua de Andalucía. En este sentido, el pasado martes 17 de marzo asistieron a la celebración de su 40 aniversario, un evento que les permitió compartir momentos, reflexiones y experiencias con otros actores clave del sector, así como profundizar en las cuestiones que están marcando la evolución de la gestión hídrica en nuestra comunidad.

Acciones para un futuro sostenible

La actividad de Tabosa en el último año ha estado marcada por la ejecución de proyectos de gran relevancia, orientados tanto al abastecimiento como a la optimización y reutilización del agua.

Uno de los hitos más importantes ha sido su participación en las obras de recuperación de los pozos del Guadalhorce, una actuación estratégica para garantizar el abastecimiento de agua en la provincia de Málaga. En este proyecto, han sido responsables de la instalación de todos los sistemas de bombeo, contribuyendo de manera directa a reforzar la disponibilidad de recursos hídricos en un contexto de especial sensibilidad.

Asimismo, han llevado a cabo actuaciones clave en materia de prevención de inundaciones, como la instalación del sistema de bombeo de aguas pluviales en el puente de Puerto Banús, en Marbella. Este tipo de infraestructuras resulta esencial para minimizar riesgos en episodios de lluvias intensas, protegiendo tanto a las personas como a las infraestructuras urbanas.

La reutilización del agua también ha sido uno de los ejes principales de su actividad. En este sentido, han ejecutado proyectos de agua regenerada para riego en el campo de golf de Costa Ballena, en Cádiz, apostando por soluciones que permiten reducir la presión sobre los recursos hídricos convencionales.

En la misma línea de sostenibilidad y aprovechamiento eficiente, han suministrado equipos para la recuperación de filtraciones de agua en el metro de Málaga, permitiendo su posterior reutilización para el riego de parques y jardines de la ciudad. Este tipo de actuaciones reflejan claramente cómo la tecnología y la innovación pueden transformar un problema en una oportunidad para optimizar el uso del agua.

Una empresa con historia y futuro

Desde sus orígenes en el barrio del Perchel hasta su actual ubicación en el Polígono San Luis, Tabosa ha evolucionado adaptándose a las necesidades del sector, siempre con una clara vocación de servicio.

Hoy cuentan con un equipo altamente cualificado, unas instalaciones de más de 1.000 m² dedicadas a taller y un almacén de más de 2.000 m² con amplio stock de equipos y repuestos. Disponen además de medios técnicos avanzados, como banco de pruebas y equipos de diagnóstico, que les permiten garantizar la calidad y fiabilidad de cada intervención.

Su servicio abarca desde el suministro de equipos hasta el asesoramiento técnico, diseño de instalaciones, mantenimiento y reparación, siendo además distribuidor oficial de Caprari. Todo ello con un objetivo claro: ofrecer soluciones eficientes que optimicen el consumo de agua y energía.

Apuestan también por la formación continua y la cercanía con el cliente, entendiendo que la transferencia de conocimiento es clave en un sector en constante evolución.

Cuidemos el agua, protejamos el futuro

El reto del agua no es exclusivo de administraciones o grandes infraestructuras. Es una responsabilidad compartida en la que empresas, instituciones y ciudadanos deben implicarse de manera activa.

La mejora de la eficiencia, la reducción de pérdidas, la reutilización y la apuesta por tecnologías innovadoras son pilares fundamentales para garantizar un futuro sostenible.

En Tabosa, seguirán trabajando con el mismo compromiso que les ha acompañado durante más de medio siglo, aportando soluciones que contribuyan a una gestión responsable del agua.

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Porque el agua no es solo su negocio. Es su responsabilidad.