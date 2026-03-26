Altitude Trampoline Park Málaga anuncia su gran reapertura el 27 de marzo: nueva ubicación, más grande, más tecnológico y con nuevas experiencias

Tras una etapa de gran expectación y transformación, Altitude Trampoline Park Málaga reabre oficialmente sus puertas el próximo viernes 27 de marzo en Carretera Azucarera-Intelhorce, 18 (Polígono Guadalhorce). El referente del ocio activo en la Costa del Sol regresa con una propuesta totalmente renovada, estrenando una ubicación estratégica mucho más amplia y diseñada para redefinir la diversión en familia y con amigos de 0 a 99 años.

Esta reapertura no es solo un cambio de dirección; es una evolución integral del concepto original. El nuevo centro de Altitude Málaga ha incrementado su superficie (4000m2 de superficie + 3000m2 de parking) para albergar experiencias que van mucho más allá de los saltos tradicionales, convirtiéndose en un centro de ocio total:

Nuevo Playground: Un área de juegos multinivel diseñada para los más aventureros. Es el playground más grande de España. También cuenta con playground especial bebés.

Un área de juegos multinivel diseñada para los más aventureros. Es el playground más grande de España. También cuenta con playground especial bebés. Glow Golf: Un recorrido temático e instagrameable, ideal para competir en grupo en un ambiente vibrante y moderno.

Un recorrido temático e instagrameable, ideal para competir en grupo en un ambiente vibrante y moderno. Espacio Megapíxel: La gran apuesta por el ocio digital e interactivo, donde la tecnología de última generación y el movimiento físico se fusionan.

La gran apuesta por el ocio digital e interactivo, donde la tecnología de última generación y el movimiento físico se fusionan. Zonas de Salto Ampliadas: Más camas elásticas, nuevas zonas de mates (slams) y desafíos de agilidad mejorados.

Más camas elásticas, nuevas zonas de mates (slams) y desafíos de agilidad mejorados. Salas de cumpleaños: tematizadas y amplias donde disfrutar de un cumpleaños inolvidable.

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Las reservas para sesiones de salto, playground, minigolf y celebraciones de cumpleaños ya están disponibles a través de su web: www.altitudemalaga.com.