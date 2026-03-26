Ocio
Altitude Trampoline Park Málaga anuncia su gran reapertura el 27 de marzo: nueva ubicación, más grande, más tecnológico y con nuevas experiencias
Altitude Trampoline Park Málaga reabre sus puertas el 27 de marzo en una ubicación más amplia, con nuevas atracciones y un playground que lo convierten en un centro de ocio total para todas las edades
Tras una etapa de gran expectación y transformación, Altitude Trampoline Park Málaga reabre oficialmente sus puertas el próximo viernes 27 de marzo en Carretera Azucarera-Intelhorce, 18 (Polígono Guadalhorce). El referente del ocio activo en la Costa del Sol regresa con una propuesta totalmente renovada, estrenando una ubicación estratégica mucho más amplia y diseñada para redefinir la diversión en familia y con amigos de 0 a 99 años.
Esta reapertura no es solo un cambio de dirección; es una evolución integral del concepto original. El nuevo centro de Altitude Málaga ha incrementado su superficie (4000m2 de superficie + 3000m2 de parking) para albergar experiencias que van mucho más allá de los saltos tradicionales, convirtiéndose en un centro de ocio total:
- Nuevo Playground: Un área de juegos multinivel diseñada para los más aventureros. Es el playground más grande de España. También cuenta con playground especial bebés.
- Glow Golf: Un recorrido temático e instagrameable, ideal para competir en grupo en un ambiente vibrante y moderno.
- Espacio Megapíxel: La gran apuesta por el ocio digital e interactivo, donde la tecnología de última generación y el movimiento físico se fusionan.
- Zonas de Salto Ampliadas: Más camas elásticas, nuevas zonas de mates (slams) y desafíos de agilidad mejorados.
- Salas de cumpleaños: tematizadas y amplias donde disfrutar de un cumpleaños inolvidable.
Las reservas para sesiones de salto, playground, minigolf y celebraciones de cumpleaños ya están disponibles a través de su web: www.altitudemalaga.com.
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