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Altitude Trampoline Park Málaga anuncia su gran reapertura el 27 de marzo: nueva ubicación, más grande, más tecnológico y con nuevas experiencias

Altitude Trampoline Park Málaga reabre sus puertas el 27 de marzo en una ubicación más amplia, con nuevas atracciones y un playground que lo convierten en un centro de ocio total para todas las edades

Nueva apertura Altitude Trampoline Park Málaga

Nueva apertura Altitude Trampoline Park Málaga / L.O.

Ángela Aguilera

Ángela Aguilera

Málaga

Tras una etapa de gran expectación y transformación, Altitude Trampoline Park Málaga reabre oficialmente sus puertas el próximo viernes 27 de marzo en Carretera Azucarera-Intelhorce, 18 (Polígono Guadalhorce). El referente del ocio activo en la Costa del Sol regresa con una propuesta totalmente renovada, estrenando una ubicación estratégica mucho más amplia y diseñada para redefinir la diversión en familia y con amigos de 0 a 99 años.

Esta reapertura no es solo un cambio de dirección; es una evolución integral del concepto original. El nuevo centro de Altitude Málaga ha incrementado su superficie (4000m2 de superficie + 3000m2 de parking) para albergar experiencias que van mucho más allá de los saltos tradicionales, convirtiéndose en un centro de ocio total:

  • Nuevo Playground: Un área de juegos multinivel diseñada para los más aventureros. Es el playground más grande de España. También cuenta con playground especial bebés.
  • Glow Golf: Un recorrido temático e instagrameable, ideal para competir en grupo en un ambiente vibrante y moderno.
  • Espacio Megapíxel: La gran apuesta por el ocio digital e interactivo, donde la tecnología de última generación y el movimiento físico se fusionan.
  • Zonas de Salto Ampliadas: Más camas elásticas, nuevas zonas de mates (slams) y desafíos de agilidad mejorados.
  • Salas de cumpleaños: tematizadas y amplias donde disfrutar de un cumpleaños inolvidable.

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Las reservas para sesiones de salto, playground, minigolf y celebraciones de cumpleaños ya están disponibles a través de su web: www.altitudemalaga.com.

Altitude Trampoline Park Málaga, actividades

Altitude Trampoline Park Málaga, actividades / L.O.

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