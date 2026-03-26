El centro tecnológico Eurecat se consolida en el ecosistema de innovación andaluz con el impulso de tecnologías punteras en descarbonización, movilidad y digitalización

El centro tecnológico Eurecat ha incrementado su presencia en el ecosistema andaluz de innovación, donde ya actúa como aliado tecnológico de más de 300 empresas, mediante el impulso de tecnologías avanzadas en ámbitos como la descarbonización, la movilidad y la digitalización, con aplicación en sectores estratégicos para Andalucía, como el aeroespacial, la salud y la agricultura.

Desde su implantación en el Parque Tecnológico de Málaga en 2023 con la creación de una unidad conjunta con Innova IRV, Eurecat Innova, que permite explotar las capacidades complementarias entre las dos instituciones, Eurecat ha ampliado su equipo con expertos y capacidades en ámbitos como las tecnologías digitales avanzadas, la ciberseguridad, la descarbonización, los semiconductores y la robótica, con el objetivo de reforzar su despliegue en el territorio y contribuir a su progreso mediante el desarrollo y la escalabilidad de la tecnología.

La directora de Eurecat Andalucía, Verónica Ramírez del Valle indica que están muy cerca del mercado para anticipar y aportar soluciones tecnológicas que respondan a los retos complejos que afrontan las empresas y la sociedad, en un contexto de cambios acelerados.

En concreto, Eurecat facilita al tejido empresarial e industrial andaluz, el acceso a equipos y a capacidades multitecnológicas e infraestructuras avanzadas en ámbitos estratégicos, como la inteligencia artificial y la cuántica, la microelectrónica y la ciberseguridad, el hidrógeno verde y la descarbonización, y la movilidad sostenible.

Verónica Ramírez del Valle comenta que colaboran, además, con los diversos agentes del ecosistema andaluz para maximizar el impacto positivo de la innovación tecnológica, situando a las empresas en el centro.

En este sentido, Eurecat ha articulado y priorizado materializar una red de colaboración con agentes del ecosistema de conocimiento e innovación andaluz, como el Railway Innovation Hub, la Universidad de Málaga, Fidesol y Cetemet, entre otros, además de mantener una alianza con Innova IRV desde su implantación en Málaga.

La sede de Eurecat en Málaga ha desplegado también una Oficina Acelera Pyme, enmarcada en la iniciativa del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública desarrollada per Red.es, para apoyar la transformación digital del tejido empresarial, con el objetivo de impulsar su competitividad mediante la adopción de tecnologías digitales.

Concebida para acercar capacidades tecnológicas, acompañamiento especializado y herramientas de innovación a las empresas del territorio, la oficina Acelera Pyme refuerza el compromiso de Eurecat con la transformación digital del tejido empresarial malagueño, remarca la directora de Eurecat Andalucía.

Innovación tecnológica cercana al territorio

Con la finalidad de seguir ampliando el alcance de la innovación en el territorio, el director general de Eurecat, Xavier López, la directora de Eurecat Andalucía y el director de Ecosistemas del centro tecnológico, Gabriel Anzaldi, se han reunido este mes de marzo con administraciones y agentes del ecosistema de la innovación y empresarial andaluz.

En concreto, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y el director general de Eurecat han firmado un convenio de colaboración estratégica para impulsar proyectos de investigación, desarrollo e innovación, en el marco del centro demostrador de inteligencia artificial urbana iQuantum.

El acuerdo permitirá desarrollar iniciativas conjuntas en ámbitos como la inteligencia artificial aplicada a la gestión urbana, la sostenibilidad, el análisis avanzado de datos urbanos, la innovación empresarial o la transferencia tecnológica. Asimismo, facilitará la puesta en marcha de proyectos piloto, pruebas de concepto y programas de colaboración con empresas, universidades y centros de investigación vinculados al entorno tecnológico de la ciudad.

Por otra parte, los directivos de Eurecat se han reunido con el secretario general de Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, Daniel Escacena, y se han entrevistado también con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y con el director general de Innovación del Ayuntamiento de Málaga, Antonio Quirós.

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En el ámbito empresarial, les representantes de Eurecat se han reunido con el director general de Endesa Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, Rafael Sánchez, y con el director de Relaciones Institucionales de la compañía.