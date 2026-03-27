El Centro Comercial El Ingenio refuerza su oferta comercial con la apertura de Harper & Neyer y la incorporación de Lizarran

El pasado, jueves 26 de marzo a las 10:00h, en el Centro Comercial El Ingenio, propiedad de Salsa Patrimonio y gestionado por MVGM, la empresa malagueña Harper&Neyer inauguró su nueva tienda en Vélez-Málaga, ofreciendo a sus clientes una experiencia única para descubrir sus últimas colecciones y propuestas de moda.

Con motivo de la apertura, Harper & Neyer preparó diversas promociones exclusivas para los asistentes. Los 10 primeros visitantes pudieron elegir una prenda gratuita de la tienda, mientras que los 50 siguientes recibieron una camiseta de regalo. Además, los primeros clientes fueron recibidos con café y dulces típicos de la zona, creando un ambiente cercano y acogedor para celebrar este importante momento para la firma.

Cola en la inuguración de Harper & Neyer / L.O.

Esta nueva tienda responde al compromiso de Harper & Neyer por seguir ampliando su presencia y acercar su estilo a nuevos públicos, apostando por espacios diseñados para ofrecer una experiencia de compra cuidada y personalizada.

Asimismo, el Centro Comercial El Ingenio continúa ampliando y reforzando su oferta comercial y de ocio. En este sentido, la zona de restauración incorpora una nueva propuesta gastronómica con la apertura del restaurante Lizarran, que se suma a la variada oferta del centro.