La Costa del Sol se convierte en la capital del poker con SIXERS, del 21 al 26 de abril en Casino Marbella

Tras el éxito de sus dos ediciones anteriores, Sixers, uno de los festivales de poker más esperados del panorama nacional, vuelve a Casino Marbella del 21 al 26 de abril para celebrar su tercera edición consecutiva. Convertida ya en una parada imprescindible del circuito, la cita destaca por su ambiente único en plena Costa del Sol, su amplia oferta hotelera y un clima privilegiado que atrae a jugadores de toda España.

Como ya es tradición en Casino Marbella, el festival arrancará con un Satélite clasificatorio presencial, que este año se celebrará el sábado 18 de abril, ofreciendo a los jugadores la oportunidad de clasificarse al Main Event por tan solo 55+5€. El torneo dará inicio a las 20:20h, sirviendo como punto de partida para una semana llena de emoción.

Durante toda la semana, los participantes podrán disfrutar de una programación completa con múltiples torneos diseñados para diferentes perfiles de jugadores. El Main Event, eje central del festival, se disputará a partir del jueves 23 de abril, reafirmándose como el evento más esperado de la parada. El calendario incluirá también diversos torneos paralelos que aportarán dinamismo al festival, entre ellos el High Roller, uno de los torneos más atractivos para los jugadores de alto nivel, que cada año reúne a algunos de los perfiles más competitivos del circuito, además de mesas de Cash disponibles todos los días para quienes prefieran otra modalidad. Como en ediciones anteriores, la mesa final será retransmitida en streaming, permitiendo seguir en directo la acción y las estrategias de los jugadores más destacados.

Casino Marbella complementará la experiencia con una amplia oferta de servicios pensados para facilitar el acceso y el disfrute de los participantes:

Registro presencial anticipado del Main Event directamente en el Casino.

Inscripción a los torneos paralelos disponible una hora antes de cada evento.

Solicitud de la tarjeta VIP de acceso express, para agilizar el acceso durante todo el festival.

Oferta gastronómica ampliada, con variedad de Sacks para disfrutar entre partida y partida.

Descuentos exclusivos de alojamiento en el Hard Rock Hotel Marbella y Occidental Puerto Banús.

Tras tres años consecutivos, Sixers se consolida como un referente del póker en España, combinando competición de alto nivel con el ambiente incomparable de Casino Marbella.

El calendario completo del festival está disponible en: www.casinomarbella.com/sixers-2026