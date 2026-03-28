Casares inaugura un nuevo punto limpio para facilitar el reciclaje y mejorar la gestión de residuos
El municipio de Casares inauguró un nuevo punto limpio el 27 de enero, financiado por la Junta de Andalucía y la Unión Europea, que permitirá mejorar la gestión de residuos y cumplir con las directrices ambientales europeas
El pasado 27 de enero tuvo lugar la inauguración del nuevo punto limpio del municipio de Casares, una infraestructura que permitirá mejorar de forma significativa la gestión de aquellos residuos para los que hasta ahora no existía un espacio adecuado donde los ciudadanos pudieran depositarlos.
Esta actuación ha contado con una inversión total de 596.479,24 euros y ha sido impulsada por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, con financiación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER).
La instalación se integra en el Plan de Puntos Limpios de Andalucía, una estrategia puesta en marcha en 2023 con el objetivo de optimizar la recogida y gestión de residuos en los municipios andaluces, reforzar las infraestructuras existentes y avanzar en el desarrollo de la economía circular. Este plan contempla la creación de once nuevos puntos limpios en distintas provincias andaluzas.
Las obras han sido ejecutadas por la empresa Construcciones Glesa S.A., bajo la dirección facultativa de Lindeo Ingenieros SL-Asitec Medioambiente SLU., actuando Sánchez Medina Arquitectos como coordinador de Seguridad y Salud. Gracias a esta intervención, el municipio de Casares dispone ahora de un espacio completamente equipado para la correcta gestión de una amplia variedad de residuos.
El nuevo punto limpio, que entrará en funcionamiento próximamente, está organizado en dos zonas diferenciadas y distribuidas en dos alturas para facilitar la clasificación y el depósito de residuos de distintos volúmenes y características:
- Zona de muelles, destinada al depósito de restos de poda, muebles, chatarra y residuos de demolición y construcción, mediante contenedores de gran capacidad accesibles desde la plataforma superior.
- Estructura cubierta, habilitada para residuos peligrosos y otros residuos específicos, como electrodomésticos, textiles, aceites domésticos e industriales, baterías usadas, pinturas, envases contaminados, filtros de aceite, tóners y cartuchos de tinta, radiografías y residuos biosanitarios de origen doméstico.
La puesta en marcha de esta infraestructura supone un avance sustancial en la gestión de residuos del municipio, alineándose con las directrices europeas en materia ambiental y reforzando el compromiso de Andalucía con un modelo de desarrollo sostenible basado en la eficiencia en el uso de los recursos y la consolidación de la economía circular.
Servicio para los vecinos
Las instalaciones, ya en manos del Ayuntamiento, entrarán en funcionamiento próximamente. Con esta infraestructura, Casares mejora su sistema de gestión de residuos, facilita el reciclaje a los ciudadanos y avanza en el cumplimiento de las directrices europeas en materia medioambiental, reforzando su compromiso con un modelo de desarrollo más sostenible
- La nueva vida de los caballos de Málaga tras el fin del servicio: así son los santuarios donde descansan
- Málaga recibe la mayor biblioteca flotante del mundo: tarifas y visitas disponibles
- Este parque de atracciones de Málaga reabre sus puertas con 4.000 metros cuadrados de ocio: tiene el área de juegos más grande de España, minigolf y camas elásticas
- Adjudicado el desdoble de la A-357 entre Casapalma y Cerralba tras 16 años paralizado
- Ibon Navarro: 'Duarte considera que es la estrella del equipo, pero le hemos convencido de que no es así
- ¿Qué tiempo hará esta Semana Santa en Málaga? La predicción de la Aemet
- Inundación inesperada en La Victoria por la rotura de una tubería
- Todo sobre el Barça-Unicaja, partido clave en la zona play off de la Liga Endesa: fecha, hora y dónde verlo por televisión