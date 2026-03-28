Casares inaugura un nuevo punto limpio para facilitar el reciclaje y mejorar la gestión de residuos

El pasado 27 de enero tuvo lugar la inauguración del nuevo punto limpio del municipio de Casares, una infraestructura que permitirá mejorar de forma significativa la gestión de aquellos residuos para los que hasta ahora no existía un espacio adecuado donde los ciudadanos pudieran depositarlos.

Esta actuación ha contado con una inversión total de 596.479,24 euros y ha sido impulsada por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, con financiación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER).

La instalación se integra en el Plan de Puntos Limpios de Andalucía, una estrategia puesta en marcha en 2023 con el objetivo de optimizar la recogida y gestión de residuos en los municipios andaluces, reforzar las infraestructuras existentes y avanzar en el desarrollo de la economía circular. Este plan contempla la creación de once nuevos puntos limpios en distintas provincias andaluzas.

Las obras han sido ejecutadas por la empresa Construcciones Glesa S.A., bajo la dirección facultativa de Lindeo Ingenieros SL-Asitec Medioambiente SLU., actuando Sánchez Medina Arquitectos como coordinador de Seguridad y Salud. Gracias a esta intervención, el municipio de Casares dispone ahora de un espacio completamente equipado para la correcta gestión de una amplia variedad de residuos.

El nuevo punto limpio, que entrará en funcionamiento próximamente, está organizado en dos zonas diferenciadas y distribuidas en dos alturas para facilitar la clasificación y el depósito de residuos de distintos volúmenes y características:

Zona de muelles , destinada al depósito de restos de poda, muebles, chatarra y residuos de demolición y construcción, mediante contenedores de gran capacidad accesibles desde la plataforma superior.

, destinada al depósito de restos de poda, muebles, chatarra y residuos de demolición y construcción, mediante contenedores de gran capacidad accesibles desde la plataforma superior. Estructura cubierta, habilitada para residuos peligrosos y otros residuos específicos, como electrodomésticos, textiles, aceites domésticos e industriales, baterías usadas, pinturas, envases contaminados, filtros de aceite, tóners y cartuchos de tinta, radiografías y residuos biosanitarios de origen doméstico.

La puesta en marcha de esta infraestructura supone un avance sustancial en la gestión de residuos del municipio, alineándose con las directrices europeas en materia ambiental y reforzando el compromiso de Andalucía con un modelo de desarrollo sostenible basado en la eficiencia en el uso de los recursos y la consolidación de la economía circular.

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Servicio para los vecinos

Las instalaciones, ya en manos del Ayuntamiento, entrarán en funcionamiento próximamente. Con esta infraestructura, Casares mejora su sistema de gestión de residuos, facilita el reciclaje a los ciudadanos y avanza en el cumplimiento de las directrices europeas en materia medioambiental, reforzando su compromiso con un modelo de desarrollo más sostenible