Estudiantes de Marketing de la Universidad Europea de Andalucía desarrollarán proyectos reales para Plaza Mayor Málaga

La Universidad Europea y el Centro Comercial Plaza Mayor Málaga han puesto en marcha una iniciativa de colaboración que permitirá a estudiantes del Grado en Marketing trabajar en un proyecto real de investigación de mercados vinculado al sector retail.

Ignacio Vega, decano de la facultad de Business & Tech de la Universidad Europea de Andalucía, apunta que la iniciativa se desarrolla dentro de la asignatura Market Research y tiene como objetivo acercar a los estudiantes a situaciones reales del entorno profesional, fomentando el aprendizaje práctico, el pensamiento analítico y la conexión directa entre universidad y empresa. El acuerdo contempla también la posibilidad de prácticas profesionales para estudiantes en el centro comercial.

Colaboración Universidad Europea y Plaza Mayor / L.O.

José Manuel del Pino, docente de ADE y Marketing en la Universidad Europea de Andalucía explica que este tipo de iniciativas permiten que los estudiantes trabajen sobre retos reales del mercado y desarrollen competencias clave para su futuro profesional. Durante el proyecto, los estudiantes trabajarán en equipos de investigación para analizar distintos retos estratégicos planteados por Plaza Mayor, entre ellos la accesibilidad e inclusión en el centro comercial, la optimización de ingresos a través de activaciones comerciales, la generación de tráfico mediante eventos, el análisis de la competencia en el entorno de Málaga y la mejora de la experiencia del cliente.

Rafael Perea Luque, director del plaza Mayor, explica que para el centro comercial es fundamental impulsar iniciativas que acerquen el talento joven al sector retail y que permitan al mismo tiempo escuchar nuevas miradas sobre los retos actuales de la industria. Esta colaboración con la Universidad Europea de Andalucía permitirá trabajar con estudiantes que aporten ideas frescas y análisis innovadores sobre cuestiones clave como la experiencia de cliente, la generación de tráfico o la accesibilidad del centro.

El proyecto comenzó el pasado 5 de marzo con una presentación del equipo directivo de Plaza Mayor a los estudiantes y concluirá con una presentación final de resultados, en la que los equipos compartirán sus conclusiones y recomendaciones estratégicas ante el equipo directivo del centro comercial.