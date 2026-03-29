‘Jorge Alaminos. Modos de ver’, una crítica a la sociedad actual en la nueva exposición temporal del Museo de Nerja

El Museo de Nerja inauguró el pasado 19 de marzo, una nueva exposición temporal que puede contemplarse de forma gratuita. Lleva por título ‘Jorge Alaminos. Modos de ver’ y permanecerá en la sala Ana María Márquez de este enclave hasta el domingo 17 de mayo.

La muestra, que se compone de 50 obras y de un audiovisual, recopila algunas de las más significativas creaciones de este prolífico artista y es un gran homenaje a Alaminos en su localidad natal, con la que siempre estuvo vinculado apoyando su cultura.

Se exhibe, por tanto, en retrospectiva, una muestra de la producción que creó a lo largo de su vida, tanto en soporte papel como en digital, con una selección de obras realizadas desde mediados de la década de 1980 y hasta el año 2023. En ellas destaca, por encima de todo, la crítica activa con la sociedad actual, que marcó la vida de este comprometido artista.

Diseño gráfico como oficio y como arma de combate

Jorge Alaminos Fernández nació en Nerja en 1958, una localidad que, con el descubrimiento de la Cueva de Nerja en 1959, se transformaría para dedicarse al turismo y cuya cultura se unía a la de artistas y artesanos internacionales que llegarían desde ese año.

Estudió Artes y Oficios en Granada y sus primeros trabajos lo constituyen variadas producciones que muestran su ingente creatividad: desde dibujos e historias gráficas a diseños y creaciones de bisutería; objetos de latón para la venta ambulante; cartelería y folletos, o mobiliario y lámparas.

En los años 80 quedan establecidos los pilares que acompañarán toda la obra del artista: el diseño gráfico como oficio, pero también -y de forma destacada- como instrumento de combate; con la contraposición como base conceptual.

En ese estilo propio y característico de la obra de Alaminos subyace siempre, y ya en esta década, su conciencia social y política. Una moralidad que se afianzaba con sus viajes, en los que encuentra causas en las que milita de forma activa. Su vida y su obra son un todo en las que enfatiza la denuncia, la reivindicación y la crítica, con propuestas para poder cambiar las situaciones injustas de este mundo.

Una creación reivindicativa y activista, como su autor

Así, reivindicativo y activista, encuentra diferentes causas por las que trabajar poniendo a su servicio acciones y su propio oficio: maquetando libros y revistas o diseñando carteles, folletos, catálogos, postales, portadas, viñetas gráficas… También con la creación de instalaciones itinerantes con las que concienciar.

Entre los movimientos a los que dedicó su tiempo y su obra podemos destacar el zapatista del estado mexicano de Chiapas, que dio lugar a encuentros por la humanidad y contra el neoliberalismo en los que Alaminos participó activamente; de firma especial en el que tuvo lugar en 1997 en Almuñécar.

También el ecologismo, con una preocupación especial por la destrucción de ecosistemas y paisajes por parte de los grandes poderes económicos, como las petroleras o las constructoras.

Igualmente le marcó la invasión de Irak, en 2003, por fuerzas militares de una coalición de países encabezada por Estados Unidos de América, y la situación en que quedó sumido el país durante y después.

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Todas estas causas, y muchas más, quedan reflejadas en las creaciones que realizó a lo largo de su vida y que ahora pueden contemplarse en el Museo de Nerja. Una reivindicación que le trasciende y que, además, sigue vigente…