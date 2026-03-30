HLA El Ángel aplica con éxito un innovador protocolo en una eventración abdominal

El equipo de HLA Hospital Universitario El Ángel ha llevado a cabo con éxito una intervención de alta complejidad para tratar una eventración abdominal de gran tamaño en una paciente que presentaba esta patología como consecuencia de una cirugía abdominal previa. Este tipo de hernia aparece en la zona de una cicatriz y supone un importante reto clínico, ya que la reintroducción directa del contenido herniado en la cavidad abdominal puede provocar alteraciones graves en el sistema respiratorio, circulatorio y renal del paciente.

La intervención ha sido liderada por el Dr. Francisco León, especialista en cirugía de pared abdominal. Además, ha requerido la actuación coordinada de la Unidad de Cirugías Complejas con las áreas de Cirugía General y del Aparato Digestivo, Radiodiagnóstico y la Unidad de Anestesiología.

Cirugía TAR: una técnica altamente especializada

El equipo quirúrgico llevó a cabo la intervención mediante la técnica TAR (Transversus Abdominis Release), un procedimiento altamente especializado que requiere formación específica en cirugía de pared abdominal y que permite reconstruir la anatomía abdominal en casos de máxima complejidad. Además, la paciente presentaba un importante síndrome adherencial derivado de cirugías previas, lo que incrementaba notablemente la dificultad técnica de la intervención.

En la intervención han participado, junto al Dr. Francisco León, el Dr. Adolfo Cruz, también con experiencia en cirugía de pared abdominal; la Dra. Lourdes Parra, del área de Radiodiagnóstico; y el anestesista Dr. Antonio Hinojosa, cuyo manejo intraoperatorio resultó clave para garantizar la estabilidad de la paciente durante un procedimiento de estas características.

Este caso pone de manifiesto la importancia del abordaje multidisciplinar y la alta especialización, para afrontar con éxito procedimientos que requieren no solo técnica quirúrgica avanzada, sino una meticulosa planificación clínica en las semanas previas a la intervención.

Un protocolo de preparación pionero en el hospital

El centro malagueño ha implantado un protocolo específico para el abordaje de eventraciones complejas basado en una fase previa de preparación del paciente que resulta determinante para el éxito quirúrgico posterior.

Este protocolo combina dos técnicas clave:

La aplicación de toxina botulínica en la musculatura de la pared abdominal un mes antes de la cirugía, lo que permite la relajación progresiva de los músculos y facilita el cierre posterior durante la intervención.

de los músculos y facilita el cierre posterior durante la intervención. Neumoperitoneo progresivo percutáneo, que consiste en la colocación de un catéter intraabdominal entre siete y catorce días antes de la operación, a través del cual se insufla aire de forma controlada y diaria. En el caso de la eventración de gran tamaño, se han introducido entre seis y siete litros de aire de forma progresiva, permitiendo que la cavidad abdominal y los órganos se adapten paulatinamente a la nueva situación sin comprometer la función respiratoria, la hemodinámica ni renal.

La participación del servicio de Radiodiagnóstico, liderado por la Dra. Lourdes Parra, ha sido fundamental en esta fase preparatoria, garantizando la correcta aplicación del procedimiento.

La implantación de este protocolo abre la puerta a ofrecer una solución quirúrgica segura a pacientes con eventraciones complejas.

Sobre Grupo Hospitalario HLA

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Con 1.300 camas de hospitalización y más de 40 años de experiencia, HLA es un referente en la atención hospitalaria y ambulatoria. Sus profesionales garantizan un modelo de atención que se basa en la excelencia, la innovación, la responsabilidad y un trato humano y cercano con el paciente.