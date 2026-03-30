La multinacional húngara Cordia refuerza su crecimiento en España con el nombramiento de Fernando Rodríguez como nuevo CEO
Esta nueva estructura pretende apoyar la siguiente fase de crecimiento de Cordia en nuestro país, ampliar la cartera de proyectos y preparar las plataformas operativas para futuras inversiones y creación de valor
La mutinacional húngara Cordia, grupo internacional de promoción inmobiliaria perteneciente a Futureal Group, ha anunciado el nombramiento de Fernando Rodríguez Lluesma como nuevo CEO de la compañía en España. Este nombramiento viene a sumarse a la reciente designación de Mauricio Mesa Gómez, anterior CEO para España y Rumanía, como Presidente de los Consejos de Administración en ambos países.
Esta estructura reforzada está diseñada para apoyar la siguiente fase de crecimiento en España y Rumanía, ampliar la cartera de proyectos y preparar las plataformas operativas para futuras inversiones y creación de valor. España será un foco estratégico clave para la empresa en los próximos años, impulsado por los atractivos rendimientos ajustados al riesgo y la ambición de Cordia de ampliar significativamente su cartera de inversiones y su actividad de desarrollo en el país. Asimismo, Cordia también aspira a aprovechar oportunidades transfronterizas, respaldadas por sólidos equipos de gestión locales y una red regional ya consolidada.
Nuevo CEO
Fernando Rodríguez Lluesma cuenta con una sólida trayectoria como directivo en el sector inmobiliario, con amplia experiencia en compañías cotizadas y en entornos internacionales. A lo largo de su carrera, ha desarrollado una visión integral del negocio, abarcando áreas clave como inversión, desarrollo de negocio, operaciones y gestión de activos.
En su nueva posición, Rodríguez Lluesma será responsable de alinear la estrategia de Cordia en España con los objetivos globales del grupo, supervisar las operaciones y garantizar el cumplimiento de los objetivos de rentabilidad a largo plazo. Entre sus principales funciones se incluyen asegurar un flujo constante de proyectos de inversión y desarrollo, liderar la ejecución de los proyectos conforme a los planes de negocio, así como construir y consolidar un equipo de alto rendimiento.
Antes de incorporarse a Cordia, el nuevo CEO ha ocupado posiciones de alta responsabilidad en compañías líderes del sector y ha gestionado activos inmobiliarios por valor de más de 800 millones de euros, liderado inversiones superiores a 500 millones de euros en suelo finalista y participado en el desarrollo de más de 15.000 unidades residenciales.
Fernando Rodríguez Lluesma es Arquitecto por la Universidad de Navarra, cuenta con un MBA y un PDG por IESE Business School, y es miembro de prestigiosas organizaciones internacionales como The Counselors of Real Estate (CRE) y la Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), donde ostenta el grado de Fellow (FRICS) y ejerce como embajador en España.
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