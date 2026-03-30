Pablo Alifano, CEO de Talan: «Ayudamos a nuestros clientes a conectar la tecnología con el negocio de forma real»

-Para quien no conozca su empresa, ¿a qué se dedica Talan?

-Talan es una compañía internacional de consultoría tecnológica con más de 23 años de trayectoria, que hoy cuenta con más de 7.000 profesionales en 22 países.

Ayudamos a las organizaciones a transformarse a través de la tecnología, los datos y la inteligencia artificial. Trabajamos en áreas como desarrollo tecnológico end to end, data e IA, integración de sistemas y consultoría estratégica en ámbitos como operaciones, sostenibilidad o transformación organizativa.

En España estamos presentes desde 2018, con oficinas en Madrid, Málaga y Barcelona, siendo Málaga nuestra sede más grande y uno de los principales hubs de la compañía en Europa.

Pero más allá de los servicios, nuestro foco está en el impacto. No se trata solo de implementar tecnología, sino de ayudar a nuestros clientes a mejorar cómo operan, cómo toman decisiones y cómo generan valor en un entorno cada vez más complejo y cambiante.

-¿Qué papel juega Talan en este nuevo universo tecnológico?

-Estamos en un momento donde la tecnología ya no es un soporte, sino el núcleo del negocio. Y ahí es donde Talan juega un papel relevante: ayudamos a nuestros clientes a conectar la tecnología con el negocio de forma real.

Muchas organizaciones tienen tecnología, pero no siempre logran extraer todo su valor. Nuestro rol es precisamente ese: traducir la tecnología en impacto tangible, ya sea en eficiencia, en crecimiento o en mejor experiencia para sus clientes y empleados.

Además, en un contexto de cambio acelerado, acompañamos no solo desde lo técnico, sino también desde el cambio cultural y organizativo, que es donde muchas transformaciones fallan.

-¿Nos puede explicar el concepto de “Systems for People”?

-“Systems for People” es una forma de entender la tecnología desde el punto de vista humano.

Durante mucho tiempo, los sistemas se diseñaban pensando en procesos o en eficiencia. Hoy sabemos que eso no es suficiente. Si no diseñas pensando en las personas que van a utilizar esos sistemas, la adopción es baja y el impacto también.

Por eso, ponemos al usuario en el centro. Diseñamos soluciones que sean intuitivas, útiles y que realmente faciliten el trabajo de las personas.

La tecnología debe adaptarse a las personas, no al revés. Y cuando eso ocurre, es cuando realmente se genera valor.

-¿Qué le llamó la atención de Málaga a Talan para instalarse en nuestra ciudad?

-Málaga reúne una combinación única en Europa. Tiene un ecosistema tecnológico en crecimiento, una fuerte colaboración entre empresas, universidades e instituciones, y una calidad de vida que la hace muy atractiva para el talento internacional.

Pero lo más importante es que no solo atrae talento, sino que lo retiene. Profesionales que podrían estar en otros grandes hubs europeos deciden quedarse en Málaga porque encuentran proyectos interesantes y un equilibrio personal difícil de igualar. Para nosotros, Málaga no es solo una ubicación, es una apuesta estratégica para construir equipos diversos, estables y conectados con el resto de Europa.

-¿Usted habla de transformación positiva antes que de transformación digital, ¿nos lo puede explicar?

-La transformación digital es necesaria, pero no suficiente. La tecnología, por sí sola, no garantiza un impacto positivo.

Cuando hablamos de transformación positiva, hablamos de utilizar la tecnología para generar un impacto real y sostenible. Esto incluye mejorar la eficiencia, pero también la experiencia de las personas, la sostenibilidad de las operaciones o la calidad de las decisiones.

Además, implica hacerlo de forma responsable, especialmente en áreas como la inteligencia artificial, donde aspectos como la ética, la transparencia o el uso del dato son fundamentales.

En definitiva, no se trata solo de digitalizar, sino de transformar con propósito.

-Usted ha dicho “en Talan creemos en sistemas para las personas y personas para los sistemas”, ¿qué quiso decir con esta afirmación?

-Es una idea de equilibrio. Por un lado, creemos que los sistemas deben diseñarse pensando en las personas, como comentábamos antes.

Pero también creemos que las personas deben evolucionar con los sistemas. La tecnología avanza muy rápido, y eso implica desarrollar nuevas capacidades, nuevas formas de trabajar y una mentalidad más adaptativa.

No es una relación de sustitución, es una relación de evolución conjunta. Cuando ambas cosas ocurren, es cuando las organizaciones realmente avanzan.

-En un sector puntero como el tecnológico, ¿qué aptitudes y actitudes debe tener alguien que quiera hacer carrera en su empresa? ¿Cómo trabajan la formación?

-Más allá de las capacidades técnicas, que son importantes, buscamos sobre todo actitud.

Personas curiosas, con ganas de aprender, que no tengan miedo a salir de su zona de confort. La tecnología cambia constantemente, por lo que la capacidad de aprendizaje continuo es clave.

También valoramos mucho las habilidades interpersonales: la comunicación, la empatía, el trabajo en equipo. En entornos complejos, estas habilidades son tan importantes como las técnicas.

En cuanto a la formación, es un pilar fundamental. Trabajamos con modelos de aprendizaje continuo, combinando formación técnica, práctica en proyectos reales y programas específicos como academias para jóvenes talentos.

La idea es que cada persona tenga un recorrido de desarrollo claro y que pueda evolucionar al ritmo que exige el mercado.