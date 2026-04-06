15 jóvenes de entre 12 y 17 años comparten sus ideas sobre el futuro en TEDxThe British School of Málaga Youth

El pasado 26 de marzo, The British School of Málaga celebró la edición de TEDxThe British School of Málaga Youth, un evento que reunió a 15 estudiantes de secundaria y bachillerato que subieron al escenario para compartir sus ideas sobre cómo dar forma al futuro bajo el lema “The Shape of Possibility”:Imaginación, creatividad y valentía para pensar el futuro.

El evento tuvo lugar en Cines Yelmo, donde se congregó una audiencia formada por estudiantes, familias, docentes, autoridades, medios de comunicación y miembros de la comunidad educativa.

Durante la jornada, los jóvenes ponentes, de entre 12 y 17 años, abordaron temas que invitaron al público a cuestionar, imaginar y replantear el futuro. Desde descubrir caminos inesperados y preguntarse “¿y si…?”, hasta reflexionar sobre la imperfección, el miedo al fracaso o cómo pequeñas decisiones pueden generar grandes cambios. También exploraron el poder de la imaginación, la amabilidad y la educación internacional para abrir nuevas oportunidades y transformar la forma en que aprendemos y soñamos el mundo.

Christian M., alumno de The British School of Málaga, compartió su experiencia tras participar como ponente indicando que participar en TEDx ha sido una experiencia nueva para él/ella que le ha sacado de su zona de confort. Sin embargo, ha sido muy divertido y ha aprendido mucho. Conocer a nuevas personas y compartir sus ideas le ha enseñado a trabajar con otros y a comunicarse mejor. Ha aprendido que las palabras pueden cambiar el futuro e inspirar a muchas personas

Por su parte, el director de The British School of Málaga, Stefan Rumistrzewicz, destacó la importancia del evento dentro del proyecto educativo del centro comentando que el tema elegido, The Shape of Possibility, refleja perfectamente lo que creen como colegio: que cada alumno tiene el potencial de dar forma a su propio futuro. Celebrar este evento en su 25º aniversario lo hace aún más especial, porque demuestra cómo, generación tras generación, siguen inspirando a sus alumnos con nuevas ideas en un mundo lleno de oportunidades

Jóvenes que inspiran y transforman el futuro

Más que un evento, TEDxThe British School of Málaga Youth se convirtió en un espacio para celebrar la creatividad, la curiosidad y el poder transformador de la educación. A través de sus charlas, los estudiantes compartieron ideas que invitan a cuestionar el presente y a imaginar nuevas posibilidades para el futuro.

La jornada concluyó con un sentimiento de orgullo por haber dado voz a jóvenes que, sin duda, contribuirán a marcar la diferencia en los próximos años.

Las charlas estarán próximamente disponibles en el canal de YouTube de TEDx, ampliando así el alcance de estas ideas a una audiencia internacional.

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The British School of Málaga agradece a sus patrocinadores y colaboradores Aramark, Cine Yelmo, Come in English Bookshop, Crecenta, Eureda Textil, Fayrefield Foods, Santillana, Icono, Marbellabus, Mallory y Vistalegre Solutions por su apoyo en la realización de este evento.