La Diputación de Málaga y Atende ponen en marcha jornadas para acercar la ayuda a domicilio en Málaga

La Diputación Provincial de Málaga y la empresa Atende ponen en marcha en la provincia de Málaga las jornadas “Cuidamos Contigo”, una iniciativa que arrancará mañana, día 9, y que tiene como objetivo acercar el servicio de ayuda a domicilio a la población y facilitar el acceso al empleo en un sector esencial y con alta demanda de profesionales, especialmente en el ámbito rural.

Las jornadas se celebrarán en siete municipios malagueños del 9 al 23 de abril, en horario de 10:00 a 13:00 horas, y combinarán sesiones informativas sobre el trabajo en el cuidado a domicilio con la posibilidad de realizar entrevistas laborales in situ, sin necesidad de cita previa. Están dirigidas a cualquier persona interesada en una oportunidad laboral.

Con “Cuidamos Contigo”, Atende, empresa filial de Clece especializada en servicios sociales, apuesta por un modelo de captación cercano, práctico y de proximidad, que permite a las personas asistentes conocer de primera mano las características de una profesión con un alto impacto social, que contribuye a que miles de personas mayores y dependientes puedan seguir viviendo en su hogar con seguridad, autonomía y acompañamiento.

Estas jornadas se desarrollan en colaboración con los ayuntamientos de las localidades participantes y forman parte del compromiso de Atende con la generación de empleo, la calidad de los cuidados y el fortalecimiento de los servicios esenciales en la provincia de Málaga, acercando soluciones reales a las necesidades actuales de las zonas de la Serranía, Axarquía y Los Montes.

El calendario de las jornadas “Cuidamos Contigo” es el siguiente: