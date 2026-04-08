La Diputación de Málaga y Atende ponen en marcha jornadas para acercar la ayuda a domicilio en Málaga
La Diputación de Málaga y Atende ponen en marcha "Cuidamos Contigo", jornadas con entrevistas laborales in situ para facilitar el acceso al empleo en el sector de ayuda a domicilio
La Diputación Provincial de Málaga y la empresa Atende ponen en marcha en la provincia de Málaga las jornadas “Cuidamos Contigo”, una iniciativa que arrancará mañana, día 9, y que tiene como objetivo acercar el servicio de ayuda a domicilio a la población y facilitar el acceso al empleo en un sector esencial y con alta demanda de profesionales, especialmente en el ámbito rural.
Las jornadas se celebrarán en siete municipios malagueños del 9 al 23 de abril, en horario de 10:00 a 13:00 horas, y combinarán sesiones informativas sobre el trabajo en el cuidado a domicilio con la posibilidad de realizar entrevistas laborales in situ, sin necesidad de cita previa. Están dirigidas a cualquier persona interesada en una oportunidad laboral.
Con “Cuidamos Contigo”, Atende, empresa filial de Clece especializada en servicios sociales, apuesta por un modelo de captación cercano, práctico y de proximidad, que permite a las personas asistentes conocer de primera mano las características de una profesión con un alto impacto social, que contribuye a que miles de personas mayores y dependientes puedan seguir viviendo en su hogar con seguridad, autonomía y acompañamiento.
Estas jornadas se desarrollan en colaboración con los ayuntamientos de las localidades participantes y forman parte del compromiso de Atende con la generación de empleo, la calidad de los cuidados y el fortalecimiento de los servicios esenciales en la provincia de Málaga, acercando soluciones reales a las necesidades actuales de las zonas de la Serranía, Axarquía y Los Montes.
El calendario de las jornadas “Cuidamos Contigo” es el siguiente:
- 09/04/2026, zona Serranía, de 10:00 a 13:00, ubicación en Cartajima - Calle Iglesia (Bajos de la Plaza Virgen del Rosario), 29452.
- 10/04/2026, zona Serranía, de 10:00 a 13:00, ubicación en Montejaque – Casa de la Cultura, C/ Ronda nº 2, 29360.
- 15/04/2026, zona Axarquía, de 10:00 a 13:00, ubicación en Almáchar – Centro de Arte y Desarrollo, C/ Barakaldo, 1, 29718.
- 16/04/2026, zona Axarquía, de 10:00–13:00, ubicación en Benamargosa – Calle Mohamad Xerri s/n (Sala Parque de la Piscina), 29718.
- 17/04/2026, zona Axarquía, de 10:00–13:00, ubicación en Cómpeta – Salón de Actos del Ayuntamiento, C/ Rampa, 1, 29754.
- 22/04/2026, zona Norte – Los Montes, de 10:00–13:00, ubicación en La Viñuela – Calle Vélez Málaga, 22 (CEDER), 29712.
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