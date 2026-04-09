El Club Oratoria Málaga celebra sus II Jornadas con Juan Manuel García "Pincho" en La Térmica

El Club Oratoria Málaga, asociación que agrupa a más de 80 profesionales y emprendedores de la provincia, celebra sus II Jornadas “Avanza y Comunica” el próximo 10 de abril en La Térmica. El evento busca romper con los formatos tradicionales de conferencias para ofrecer una experiencia participativa centrada en lo que el cuerpo dice cuando las palabras callan.

El invitado estrella es Juan Manuel García “Pincho”, ex-agente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y autor del bestseller ‘Ciencias del Comportamiento’ (Planeta). Su método, basado en la neurociencia y la experiencia en situaciones críticas, no busca "hablar mejor", sino “entender mejor” la intención real en cada conversación.

Tres pilares para una nueva oratoria

La jornada se estructurará bajo el hilo conductor que define al club: Comunicar con sentido, Conectar de verdad y Liderarse a uno mismo. A través de la grabación de un pódcast en directo y dinámicas interactivas, Pincho demostrará cómo el lenguaje no consciente es la herramienta definitiva para generar confianza y autenticidad.

Uno de los momentos más esperados será el análisis de comportamiento en tiempo real. Socios del club se subirán al escenario para realizar intervenciones breves, mientras Pincho analizará sus gestos y posturas, demostrando que el cuerpo es el "gran sincero" y que la verdadera oratoria nace de una correcta lectura de la situación.

Montse Chinchilla, presidenta del Club Oratoria Málaga explica que en el club defienden que hay que aprender a leer antes de hablar y que no venimos solo a entrenar la voz, sino a desarrollar ese ‘superpoder’ de ver lo que normalmente nos pasa desapercibido para conectar de forma humana y honesta.

Un evento visual y participativo

Las jornadas contarán además con la participación de actores gestuales que interactuarán con el público desde su llegada, reforzando de forma simbólica la importancia del lenguaje no verbal. La sesión culminará con la presentación oficial del libro de Pincho y una dinámica colectiva donde los asistentes simbolizarán este cambio de perspectiva en la comunicación malagueña.

Detalles del evento:

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