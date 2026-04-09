Grupo Albia y Uppery Club reunieron a directivos en Málaga para debatir sobre el valor del tiempo y el legado empresarial

Málaga acogió el pasado 8 de abril un encuentro organizado por Grupo Albia, compañía de referencia del sector funerario en España y la más recomendada por las familias, en colaboración con Uppery Club, club empresarial y de alta dirección referente en el sur de España. El acto ha reunido a un centenar de directivos y empresarios para reflexionar y conversar sobre el valor del tiempo, el legado y las decisiones que determinan el impacto de las organizaciones en la sociedad.

La cita se ha celebrado en las instalaciones de Uppery Club Málaga y ha contado con Pedro Piqueras como invitado principal. El periodista ha liderado una inspiradora charla basada en su libro Cuando ya nada es urgente. A través de su intervención, Piqueras ha invitado a los asistentes a reflexionar sobre la vida profesional, el liderazgo y la capacidad de adaptación, así como sobre el impacto que tienen las decisiones empresariales en la sociedad y en las generaciones futuras.

La sesión ha sido inaugurada por Carlos Gallego, director de Sostenibilidad, Comunicación y Marketing de Grupo Albia, y por Francisco Espinosa, presidente de Uppery Club, quienes han destacado la importancia de generar espacios de reflexión dentro del ámbito empresarial sobre liderazgo, propósito y responsabilidad social.

En este sentido, Carlos Gallego ha destacado que las organizaciones tienen hoy un papel cada vez más relevante en la construcción de una sociedad más sostenible y humana, y encuentros como este permiten abrir conversaciones necesarias sobre el legado que queremos dejar como organizaciones. Por su parte, Francisco Espinosa, ha subrayado que espacios como este permiten detenernos, reflexionar y compartir una visión más consciente y responsable de la empresa desde un punto de vista estratégico, defendiendo que, desde Uppery Club, seguirán impulsando este tipo de conversaciones que elevan el nivel del tejido empresarial y fomentan decisiones con sentido y trascendencia.

Durante la jornada también se ha abordado el papel de las compañías en la sociedad actual y cómo, más allá de los resultados económicos, las organizacionesse definen cada vez más por su contribución al entorno. En este contexto, el concepto de legado empresarial centró buena parte de la conversación de la jornada, destacando valores como la humanidad, la sostenibilidad, el respeto y el compromiso con las personas. En el caso de Grupo Albia, este enfoque se traduce, a su vez, en su labor por favorecer una conversación más natural y abierta en torno al final de la vida, contribuyendo a eliminar los tabúes que todavía existen en la sociedad sobre la muerte.

Además, Grupo Albia ha aprovechado la ocasión para presentar ante el tejido empresarial andaluz los Premios Albia de Sostenibilidad, una iniciativa pionera en el sector funerario que, en su tercera edición este año, busca dar visibilidad y reconocer proyectos comprometidos con un modelo económico más responsable, tanto dentro como fuera del sector.

Con este acto, Grupo Albia refuerza su presencia en Málaga, donde cuenta con dos centros operativos, ubicados en la capital y con un tanatorio en Antequera, y promueve una conversación sobre liderazgo, sostenibilidad y propósito, invitando a las organizaciones a reflexionar sobre el legado que desean dejar para futuras generaciones.