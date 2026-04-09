Beatriz de la Loma, nueva gerente de Cetaqua Andalucía, impulsará soluciones innovadoras en el sector hídrico

El Patronato de Cetaqua Andalucía, compuesto por su presidente y consejero delegado de Hidralia, Marcos Martín, así como por los patronos Ernesto Sánchez, director de Desarrollo Comercial de Hidralia; Alberto Sánchez, director de Innovación de Veolia en España; Pedro Meireles, vicerrector de Investigación y Divulgación Científica de la Universidad de Málaga; y Margarita Paneque, delegada del CSIC en Andalucía, ha nombrado a Beatriz de la Loma como nueva gerente del centro.

De la Loma es una profesional con más de 15 años de experiencia internacional en el sector del agua, y con una trayectoria que combina una sólida base técnica con un perfil consolidado en gestión de proyectos y equipos. Su carrera se desarrolló durante más de una década en los Países Bajos, en centros de investigación e instituciones del sector hídrico europeo, liderando proyectos internacionales y coordinando consorcios en el marco de la normativa ambiental europea y, desde 2022, ha formado parte de la red de Centros Tecnológicos Cetaqua como Responsable de Área.

Ahora, ocupará el cargo de Gerente de Cetaqua Andalucía, liderando la misión de la organización en el sur de España y aportando su visión estratégica y su experiencia internacional para impulsar soluciones innovadoras en un territorio especialmente sensible a los retos hídricos. De la Loma sustituye en el cargo a Enrique Gutierrez, que ha ostentado este cargo durante 8 años. Los miembros del Patronato han agradecido su dedicación en estos años en los que ha contribuido al crecimiento y a la consolidación de Cetaqua Andalucía como el centro tecnológico de referencia en investigación aplicada al ciclo integral del agua en Andalucía.

Cetaqua Andalucía es un modelo pionero de colaboración público-privada entre Hidralia, la Universidad de Málaga y el CSIC para la investigación y la innovación y un referente nacional en la aplicación del conocimiento científico al sector del agua y al medio ambiente a través del desarrollo de productos y servicios en beneficio de la sociedad.

En sus más de 10 años de trayectoria, el centro ha desarrollado más de 150 proyectos de I+D+i de diferentes tipologías y alcances, que han movilizado un presupuesto total de más de 12 millones de euros directamente en la región y que han contribuido a posicionar a esta fundación como un centro de referencia, en especial en el ámbito de la recarga gestionada de acuíferos y la digitalización de todos los procesos del agua, gracias a su excelencia operativa y a la capacidad de entender de manera efectiva las necesidades del territorio.

Beatriz de la Loma, aportará su visión, consolidando y ampliando el ecosistema de innovación que Cetaqua Andalucía ha conseguido crear, con un equipo de profesionales de alto nivel en torno al agua, que se han convertido en el mayor activo de la Fundación.