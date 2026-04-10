Expertos se reúnen en Málaga para abordar avances en el tratamiento del cáncer y la importancia de la innovación

Los últimos datos publicados sobre el cáncer confirman una tendencia creciente en incidencia, pero con mejoras progresivas en supervivencia y calidad de vida. Se consolida como el principal problema de salud pública, lo que refuerza la importancia de la prevención, el cribado, la investigación y la actualización de conocimiento, cuyo epicentro estos días es Málaga. La ciudad acoge la IV Reunión Nacional Multidisciplinar de Innovación en Cáncer, organizada por Servicio Integral de Oncología del Hospital Quirónsalud Málaga, que supera los 150 participantes.

Según estimaciones de la Red Española de Registros de Cáncer, en 2026 se diagnosticarán en torno a 301.884 nuevos casos en nuestro país. A nivel global, el cáncer provoca cerca de 10 millones de muertes anuales, con previsiones que apuntan a un incremento hasta los 16 millones en las próximas décadas. En España, además, se observa un aumento progresivo de la incidencia en determinados grupos, como los adultos jóvenes, con más de 8.000 casos estimados en 2026.

Este encuentro anual, que se celebra los días 9 y 10 de abril en el Hotel Eurostars de Málaga, se ha convertido en una cita de referencia en el ámbito oncológico nacional, creciendo en interés y en número de inscritos año tras año. Expertos de distintas disciplinas abordan los avances más recientes en diagnóstico, tratamiento e investigación en cáncer, con un enfoque multidisciplinar centrado en el paciente.

El doctor Tomás Urda, director gerente del Hospital Quirónsalud Málaga, ha sido el encargado de inaugurar la Reunión junto a los organizadores de la misma, los doctores Manuel Cobo y Jorge Contreras, destacando este último la satisfacción con esta nueva edición, marcada por un incremento en la participación y por un programa científico que refleja la evolución constante en materia oncológica.

El doctor Contreras destacó que las innovaciones en el campo de la Oncología que se presentan en el encuentro son prestaciones ya incorporadas en el Servicio Integral de Oncología del Hospital Quirónsalud Málaga, tanto desde el punto de vista quirúrgico, al contar el centro con la cirugía robótica Da Vinci; a nivel radioterápico, con las técnicas más avanzadas de radioterapia hipofraccionada; como a nivel de tratamiento sistémico, con los nuevos fármacos dirigidos e inmunoterapia.

Además, el programa incluye sesiones sobre inteligencia artificial aplicada al diagnóstico por imagen, planificación radioterápica y personalización del tratamiento mediante herramientas como la secuenciación genética (NGS).

También se ha destacado en la Reunión la consolidación de la Unidad de Investigación en Oncología de Quirónsalud Málaga, con más de 25 ensayos clínicos activos. “Estos estudios permiten ofrecer nuevas alternativas terapéuticas a pacientes con patologías donde aún existe una necesidad de avanzar en el conocimiento, como el cáncer de pulmón, los tumores digestivos o el cáncer de mama”, subraya el oncólogo responsable de la plataforma de Oncología Integral de los Hospitales Quirónsalud en Málaga, Marbella y Campo de Gibraltar.

Atención integral y medidas de soporte al paciente

La reunión pone el foco en el abordaje integral del paciente oncológico. En este sentido, destaca la consolidación de la Unidad de Hipertermia Oncológica, como tratamiento complementario a la radioterapia, quimioterapia e inmunoterapia, así como la reciente incorporación de la Consulta de Oncología Integrativa, liderada por la doctora Julia Ruiz Vozmediano. Asimismo, el programa incluye sesiones sobre ejercicio físico, valoración morfofuncional y primeros auxilios psicológicos en oncología.

Durante las jornadas se abordan también avances en tumores específicos, como pulmón, mama, digestivos o melanoma y nuevas estrategias terapéuticas, incluyendo anticuerpos biespecíficos, ADCs y tratamientos combinados en mutaciones como EGFR.

La reunión concluirá con una conferencia de clausura centrada en una visión innovadora sobre la etiología y tratamiento del cáncer, así como con un taller práctico sobre apoyo psicológico al paciente oncológico.

El especialista comenta que con esta cuarta edición, la Reunión Nacional Multidisciplinar de Innovación en Cáncer reafirma su papel como foro de intercambio científico y actualización clínica, contribuyendo a mejorar el abordaje del cáncer desde una perspectiva integral y basada en la innovación.