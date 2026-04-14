Joyería Marcos y Longines presentan en el Gran Hotel Miramar las novedades de la colección HydroConquest en un encuentro frente al mar

Joyería Marcos, referente en alta joyería y relojería de lujo en Málaga, celebró ayer un evento exclusivo junto a la prestigiosa firma suiza Longines en el emblemático Gran Hotel Miramar, en un entorno privilegiado frente al mar Mediterráneo. La cita tuvo como objetivo la presentación de las novedades de la icónica colección HydroConquest, una de las líneas más representativas de Longines, reconocida por su espíritu deportivo, su elegancia contemporánea y su precisión técnica.

El encuentro contó con la presencia destacada de la directora de Longines España, Elena Orozco, junto a otros representantes de la firma, quienes compartieron con los asistentes las claves de la evolución de la colección y su posicionamiento dentro del universo de la alta relojería deportiva. Por parte de Joyería Marcos, el evento estuvo presidido por Aurelio Marcos, director de Joyería Marcos, quien ejerció de anfitrión en una jornada marcada por la cercanía, el diálogo y la pasión compartida por la relojería de excelencia.

Aurelio Marcos, director de Joyería Marcos y Elena Orozco, directora de Longines España / L.O.

Celebrado durante el día, en un ambiente luminoso y relajado frente al mar, el evento permitió a los invitados descubrir las nuevas piezas de la colección HydroConquest en un contexto único, donde el entorno mediterráneo dialogaba con la esencia técnica y estética de la firma suiza. Tras la presentación, los asistentes disfrutaron de un cóctel exclusivo que favoreció el intercambio de impresiones y la creación de sinergias entre clientes, invitados, representantes de la marca y el equipo de Joyería Marcos.

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Los invitados pudieron descubrir las nuevas piezas de la colección HydroConquest en un contexto único / L.O.

El encuentro se desarrolló en un ambiente distendido y elegante, reforzando las relaciones entre las distintas partes y consolidando el compromiso conjunto con la excelencia y la experiencia de cliente. Con esta iniciativa, Joyería Marcos refuerza su estrecha colaboración con Longines y su compromiso por ofrecer experiencias únicas que van más allá de la relojería, acercando a sus clientes al universo emocional, técnico y cultural de las grandes firmas internacionales.