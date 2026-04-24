Asador Iñaki reúne en Málaga lo mejor del Wagyu y el Angus en sus nuevas jornadas gastronómicas

Asador Iñaki vuelve a poner en valor el producto con el lanzamiento de sus nuevas Jornadas de Wagyu & Angus, una propuesta gastronómica que estará disponible hasta el próximo 13 de mayo y que reúne algunas de las carnes más apreciadas a nivel internacional.

En esta ocasión, el asador vuelve a colaborar con Discarlux, una de las cárnicas de referencia en España especializada en carnes premium. Reconocida por su exigente selección de producto y su estrecha relación con ganaderos de todo el mundo, Discarlux trabaja con razas de alta calidad y controla todo el proceso, desde el origen hasta la maduración, garantizando piezas únicas destinadas a la alta restauración.

Un recorrido por dos de las grandes razas del mundo

Durante estas jornadas, los clientes podrán disfrutar de una amplia selección de cortes de Wagyu y Angus, dos razas que representan formas muy diferentes de entender la carne. Por un lado, el Wagyu, en sus distintas procedencias (Japón, Ushido o Europa), destaca por su altísima infiltración, textura sedosa y un sabor profundo que lo convierten en una auténtica experiencia. Por otro, el Angus, en versiones irlandesa, nacional o incluso uruguaya, ofrece un perfil más directo y equilibrado, con una jugosidad y sabor que lo han convertido en una de las carnes más valoradas en parrilla.

Una propuesta pensada tanto para los amantes de la carne como para quienes buscan descubrir y comparar diferentes orígenes, texturas y matices en un mismo espacio. Además, como novedad en estas jornadas, Asador Iñaki amplía la experiencia incorporando una selección de entrantes en los que el Wagyu y el Angus también tienen un papel protagonista. Entre ellos destacan propuestas como la ensalada de picaña de Angus con miel y mostaza, los callos de Wagyu, el carpaccio de Wagyu o el tartar de Wagyu, elaboraciones que permiten explorar estas carnes desde diferentes perspectivas más allá de la parrilla.

Sin lugar a dudas, una forma de enriquecer la experiencia gastronómica y ofrecer un recorrido completo alrededor del producto pero que no acaba ahí. Y es que la propuesta se completa con una selección de vinos, en esta ocasión con especial protagonismo de referencias argentinas, elegidos para acompañar los diferentes tipo de carnes. Opciones como el Norton Malbec, el Luigi Bosca o el Gran Enemigo forman parte de esta selección, pensada para realzar los matices de cada corte y convertir la visita en una experiencia completa.

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El producto como eje central de las Jornadas de Wagyu y Angus en el Asador Iñaki

Con estas jornadas, el asador del norte en el sur refuerza su filosofía basada en el respeto por el producto, la selección de materias primas de primer nivel y el dominio de la parrilla como técnica. Una propuesta que combina origen, técnica y experiencia, y que consolida al asador como uno de los referentes en Málaga para quienes buscan disfrutar de la carne en su máxima expresión. Las Jornadas de Wagyu & Angus estarán disponibles hasta el 13 de mayo en Asador Iñaki.