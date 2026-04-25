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La Universidad Europea entrega el premio honorífico a Sybilla en la segunda edición de los Creative Campus Awards

Más de 160 participantes, seis disciplinas y un jurado de prestigio consolidan estos premios como una plataforma clave para impulsar a las nuevas promesas del diseño

CC Awards

CC Awards / L.O.

Ángela Aguilera

Ángela Aguilera

Málaga

El Creative Campus de la Universidad Europea ha acogido este martes la gala de entrega de la II edición de los Creative Campus Awards, un certamen para visibilizar y celebrar el talento emergente en el ámbito del diseño. La ceremonia, en la que la diseñadora Sybilla ha recibido el premio Honorífico a la Trayectoria Profesional, ha contado con una embajadora internacional de excepción, Leanne Elliott-Young, creativa, emprendedora y cofundadora del Institute of Digital Fashion.

Con más de 160 participantes procedentes de toda España y tres finalistas en cada una de las seis categorías —moda, diseño gráfico, producto, interiores, animación y videojuegos—, esta segunda edición ha consolidado los Creative Campus Awards como una plataforma de referencia para una nueva generación de creadores comprometidos con la innovación, la excelencia técnica y la sostenibilidad.

Durante la gala, presentada por el periodista Luis Quevedo, se dieron a conocer los ganadores de cada disciplina, seleccionados por un jurado integrado por destacados profesionales del sector como Tiziana Domínguez, Carlos Ferrando, Nico Reyners, Enrique Ventosa, Román Iglesias, Belli Ramírez y Ana Oliveras, junto con profesorado especializado de la Universidad Europea. Todos ellos coincidieron en subrayar la creatividad, la calidad y la madurez conceptual de los proyectos presentados.

Ganadores de Creative Campus Awards 2026

Videojuegos: Adrián Cendagorta, por su versatilidad en el desarrollo de videojuegos y el trabajo para transformar ideas en experiencias interactivas.

Animación: María Luquero, por su destacada labor en animación 3D y efectos visuales (VFX).

Moda: Manuel Conejero, por sus propuestas creativas que le han permitido debutar este año en la Mercedes-Benz Fashion Week.

Producto: Beatriz Pardo, por el diseño de piezas que combinan sostenibilidad y funcionalidad.

Gráfico: Andrea López, por dotar de sentido sociocultural a sus proyectos y construir universos visuales colaborativos.

Interiores: Silvana Benzo, por su capacidad para crear espacios con identidad propia y gran carga emocional.

Para Luis Calandre, director del Creative Campus estos premios son una extensión de la visión de la Facultad de Diseño y Tecnologías Creativas de la Universidad Europea de Madrid, que entiende el diseño como una manera de pensar que se puede aplicar a todas las esferas de la vida y una actitud que les lleve a imaginar un y crear un mañana más igualitario, sostenible, inclusivo y justo para todo.

Premio Honorífico a Sybilla

Además del talento emergente, esta segunda edición de los Creative Campus Awards quiso rendir homenaje a la reconocida diseñadora Sybilla, distinguida con el Premio Honorífico a la Trayectoria Profesional por su carrera internacional y su firme compromiso creativo. Durante su intervención, la diseñadora ha destacado la labor del Creative Campus de la Universidad Europea, le interesa mucho lo que se puede hacer uniendo creatividad y tecnología, y el diseño y la idea de hacer un mundo mejor. Además, ha hecho hincapié en la importancia de animar y valorar a los jóvenes desde el principio.

CC Awards

CC Awards / L.O.

Este reconocimiento, entregado por la presidenta y CEO de la Universidad Europea, Otilia de la Fuente, ha querido poner en valor no solo el legado de la diseñadora, sino también el camino que ha abierto para las nuevas generaciones.

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