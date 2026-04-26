Cati Casasola | Directora gerente de Casasola Decor: «Nuestro objetivo es que el cliente disfrute tanto del proceso como del resultado final»

-¿Cómo definiría el estilo de Casasola Decor?

-En Casasola Decor apostamos por un estilo propio y atemporal. Nos alejamos de las tendencias pasajeras para centrarnos en diseños clásicos y neoclásicos que marcan la diferencia y no se encuentran fácilmente. Además, cuidamos cada detalle en tienda, creando ambientes reales que inspiran y ayudan a nuestros clientes a imaginar cómo quedarán los espacios en su propio hogar.

-Para quien no conozca Casasola, ¿por qué debería elegirla?

Porque en Casasola Decor somos una empresa familiar que se implica al máximo en cada proyecto. Ofrecemos un trato cercano y personalizado, adaptándonos al gusto, las necesidades y el presupuesto de cada cliente. Ya sea un proyecto integral o la elección de una sola pieza, como un sofá o una mesa, nuestro objetivo es que cada cliente se sienta bien atendido y plenamente satisfecho con el resultado.

-¿Qué diferencia a Casasola de otras marcas de decoración e interiorismo?

Casasola Decor ofrece una experiencia integral única, con una exposición de 1.700 m² en la Costa del Sol donde conviven mobiliario, decoración, textiles y alfombras cuidadosamente seleccionados. Esto permite a nuestros clientes descubrir y valorar múltiples opciones en un solo espacio, con la comodidad de un único proveedor.

A ello se suma un asesoramiento experto, un servicio completo de entrega y montaje, y la confianza que avalan más de 40 años de trayectoria. Gracias a esta combinación, muchos clientes vuelven a elegirnos para nuevos hogares o para renovar sus espacios, convirtiendo su fidelidad en nuestra mayor satisfacción.

En vuestra tienda de Marbella, ¿cuál es el producto estrella y el que mejor os representa?

En Casasola Decor no creemos en un único producto estrella, sino en la riqueza de estilos y en la libertad de combinarlos. Desde propuestas modernas y contemporáneas hasta líneas clásicas, nórdicas o industriales, ofrecemos una amplia variedad para que cada cliente pueda definir un hogar verdaderamente propio.

Más que imponer una tendencia, nuestra filosofía es acompañar al cliente en la creación de espacios que reflejen su personalidad: cómodos, funcionales y con alma. Esa capacidad de adaptación y personalización es, sin duda, lo que mejor nos representa.

- ¿Qué consejo le daría a alguien que está pensando en redecorar su casa que cree fundamental?

El primer paso es analizar la base del hogar. Si el mobiliario es de calidad y el estilo sigue encajando, una redecoración puede lograrse con pequeños cambios: renovar textiles, incorporar nuevas alfombras o actualizar la paleta de colores para aportar frescura y actualidad. En este sentido, apostar por muebles en tonos neutros permite adaptar fácilmente el espacio a las tendencias mediante detalles decorativos.

Cuando el espacio requiere una transformación más profunda, es fundamental buscar coherencia con el conjunto de la vivienda. Mantener una línea estética común garantiza un resultado equilibrado, funcional y duradero, evitando cambios constantes y logrando un hogar que realmente perdure en el tiempo.

-¿Cómo es el proceso de trabajar con Casasola para la decoración de una casa?

En Casasola Decor comenzamos siempre con una primera reunión para conocer al cliente, analizar los planos y entender sus gustos y necesidades. A partir de ahí, desarrollamos un proyecto de decoración completamente personalizado.

Algunos clientes prefieren involucrarse en cada decisión, eligiendo pieza a pieza junto a nuestra decoradora, mientras que otros confían en una propuesta integral que elaboramos cuidando cada detalle: materiales, tejidos, colores y mobiliario.

Sea cual sea el enfoque, nuestro objetivo es que el cliente disfrute del proceso tanto como del resultado final, creando espacios que superen sus expectativas y reflejen plenamente su estilo de vida.

-Y para terminar, como define las tendencias en decoración para 2026?

-En 2026 la decoración evoluciona hacia espacios más personales, y cálidos. El hogar se concibe como un refugio, donde priman el confort y las vivencias. Destacan los materiales naturales -maderas, piedras y tejidos orgánicos-, así como una paleta de colores más envolvente, con tonos tierra, marrones cálidos, terracotas y matices más sofisticados que sustituyen a los neutros fríos.

Las formas orgánicas y curvas, los volúmenes suaves y las texturas que aportan sensación de bienestar y equilibrio, es algo muy actual en este 2026, pero que requieren de espacios limpios, y amplios.

Por otro lado, gana protagonismo la mezcla de estilos y piezas con historia, creando interiores con carácter y personalidad, donde lo importante no es seguir una tendencia concreta, sino construir espacios únicos y vividos. Mantener alguna pieza familiar, o un recuerdo de algún viaje e integrarlos en la nueva decoración, hace que los hogares reflejen quiénes somos, y estén pensados para disfrutarlos y que perduren en el tiempo más allá de las modas.