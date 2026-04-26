Maite de la Rosa | CEO, diseñadora de interiores: «Vivimos un cambio de tendencia: del diseño visual al entendido como experiencia»

Maite de la Rosa siempre ha estado vinculada al arte, especialmente a las artes plásticas, y ha combinado esa sensibilidad creativa con una fuerte vocación por el orden y la funcionalidad. Esa dualidad fue la que la llevó de forma natural al diseño de interiores.

A lo largo de más de 25 años de trayectoria, ha consolidado una forma de entender el diseño basada en el equilibrio entre estética y funcionalidad. Para ella, un espacio no se define solo por su apariencia, sino por cómo se vive y cómo responde a quienes lo habitan.

Entiende el interiorismo como una disciplina que debe mejorar la calidad de vida, generando entornos coherentes, confortables y con identidad propia. Su objetivo siempre ha sido el mismo: crear espacios que sean visualmente atractivos, pero sobre todo habitables, funcionales y profundamente personales.

-¿Cómo aborda el diseño de espacios únicos y personalizados?

-Cada proyecto lo abordo desde la individualidad del cliente. Analizo su estilo de vida, sus hábitos y necesidades para poder crear un diseño realmente a medida. La comunicación es clave, ya que me permite traducir su forma de vivir en un espacio coherente, funcional y con identidad propia.

-¿Cómo equilibra estética y funcionalidad?

-Siempre parto de la funcionalidad: cómo se va a usar el espacio y qué necesita el cliente. A partir de ahí, la estética se integra como un elemento que refuerza esa base y aporta carácter. Un buen diseño es aquel donde ambas partes se entienden y se complementan.

-¿Qué tendencias actuales están influyendo en sus clientes?

-Más que estilos concretos, se percibe un cambio de enfoque: del diseño puramente visual al diseño entendido como experiencia. Hoy los clientes buscan espacios que generen bienestar, despierten emociones y tengan un significado personal.

La luz, los materiales y la distribución se conciben desde la vivencia real del espacio. La sostenibilidad se consolida como un criterio esencial y la personalización sustituye a las soluciones estándar. El resultado son interiores más conscientes, pensados no solo para habitarse, sino para sentirse y vivirse.

-¿Qué es esencial al diseñar para un cliente internacional?

-Es fundamental entender su cultura y estilo de vida. Factores como el clima, la luz o las costumbres influyen directamente en cómo se concibe un hogar.

Esto permite crear espacios que no solo sean estéticos, sino también coherentes con su forma de vivir, independientemente de su origen.

-La Costa del Sol vive una gran transformación. ¿Cómo ha evolucionado el interiorismo?

-En la Costa del Sol el interiorismo ha cambiado mucho en los últimos años. La llegada de clientes internacionales ha impulsado un estilo más abierto, donde conviven distintas influencias.

Además, la vivienda ha dejado de ser solo vacacional para convertirse, en muchos casos, en residencia habitual. Esto ha aumentado la importancia del confort, la funcionalidad y la calidad del diseño.

La tendencia apunta hacia espacios más atemporales, con mayor conexión entre interior y exterior y un enfoque más consciente.

-¿Cómo integra la sostenibilidad en sus proyectos?

-La sostenibilidad forma parte del proceso desde el inicio. Utilizo materiales naturales, reciclados o de bajo impacto, y priorizo proveedores locales.

También apuesto por soluciones duraderas y diseños que no dependan de modas pasajeras. La eficiencia energética se trabaja desde la distribución, la luz natural y la elección de soluciones técnicas adecuadas.

¿Qué consejo darías a quien quiera invertir en interiorismo a medida?

Es una inversión a largo plazo, no solo estética, sino de calidad de vida. Es importante confiar en el proceso y en el profesional, y compartir bien las necesidades desde el principio.

También recomiendo priorizar la calidad frente a la inmediatez y entender el proyecto como un todo coherente, no como piezas aisladas.