"El cliente siempre encontrará un gestor administrativo para el trámite que necesite"

Recién jurado su cargo, Virginia Martín responde a las preguntas de La Opinión en las que explica cuál será su línea de trabajo al frente del Colegio de GGAA de Málaga.

Acaba de asumir la presidencia del Colegio de Gestores Administrativos de Málaga. ¿Cómo recibe este nombramiento y qué significa para usted en lo personal y en lo profesional?

Es un verdadero honor. Este nombramiento lo abordo con muchísima ilusión, con responsabilidad y con muchísimas ganas de aportar lo mejor de mí en esta nueva etapa que me toca liderar. Además me siento muy arropada por e l gran equipo que tengo, mi Junta de Gobierno, que son los que me impulsan, animan y apoyan en el día a día.

¿Cuáles son los principales temas a trabajar tanto en la institución del Colegio como en el colectivo de gestores?

Nuestra profesión es una gran desconocida. Los gestores administrativos enlazamos la Administración con el ciudadano. Somos la figura clave que hace que funcione la administración electrónica porque el ciudadano muchas veces no sabe abordarla porque no tiene tiempo o porque no tiene conocimientos. Es ahí donde entramos, somos realmente los que ayudamos a la ciudadanía a poder cumplir con todos esos trámites y poder darle continuidad a la administración electrónica que quieren implementar los diferentes organismos oficiales.

Nuestro colegio ha funcionado muy bien en los últimos años y yo voy a desempeñar un papel continuista en la gestión del mismo. He sido vicepresidenta durante diez años y he estado colaborando mano a mano con los dos últimos presidentes. Mantendremos todo lo que se ha hecho bien, exploraremos otras oportunidades y asumiremos nuevos retos apoyándonos en las nuevas tecnologías.

¿Cree que los profesionales del sector cuentan hoy con suficientes herramientas y formación para afrontar la transformación digital que vivimos constantemente? ¿Cuáles son actualmente los principales retos que afronta la profesión de gestor administrativo?

Tenemos herramientas suficientes. El inconveniente es que todo en nuestra profesión va muy rápido: la normativa es tan voraz, tan cambiante, que es muy difícil estar al día y esa es nuestra principal preocupación, hacer que el gestor administrativo, el compañero, el colegiado disponga de todos esos recursos para que esté siempre actualizado. Por eso desde el Colegio abordamos muchas campañas de formación. Formación en toda la normativa nueva que va saliendo y formación en todos los instrumentos que nos facilitan el trabajo. Este es el reto más importante que tenemos como Colegio Profesional: poder dar recursos al profesional, sobre todo al gestor administrativo con poca experiencia, el recién colegiado que no dispone de tanto capital como para poder tener acceso a todas esas herramientas.

¿Considera que la figura del gestor administrativo está suficientemente valorada por la ciudadanía? ¿Se conocen las labores que hace el colectivo que representa?

Esa es nuestra asignatura pendiente que no hemos sabido aprobar desde hace muchos años. Cuando se habla de un gestor, a la gente se le viene a la cabeza el gestor del banco, un asesor normal, cualquier gestor. Y nosotros somos mucho más que eso. Somos profesionales que tenemos una titulación universitaria (Derecho, ADE, Economía o Ciencias Políticas), además de cursar un máster oficial en Gestión Administrativa reconocido por el Consejo General de Gestores Administrativos y superar una prueba de aptitud que se celebra una vez al año. O sea, que somos profesionales ya de por sí con una titulación que acredita una formación bastante amplia. Y además tenemos que colegiarnos para poder ejercer. Y colegiarse significa hacer otra formación para poder acceder a todas las herramientas que el Colegio pone a disposición de los profesionales. Y además de tener un seguro de responsabilidad civil deben comprometerse a superar una serie de formaciones anuales para poder seguir estando colegiado. Esta serie de cosas todavía no es conocida por la sociedad y eso debemos ponerlo en valor.

Respecto a las tareas, llevamos prácticamente el 90 por ciento de todas las gestiones de tráfico, de matriculación y transferencias a nivel nacional. Con lo cual, si no existieran los gestores administrativos, difícilmente podríamos comprar un coche, cogerlo en el momento, sacarlo a la calle y conducirlo.

Virginia Martín, presidenta del Colegio de Gestores Administrativos de Málaga / L.O.

También tenemos un convenio firmado con la oficina de extranjería para la tramitación de los expedientes que resuelve la Oficina de Extranjería de Málaga. Los expedientes presentados llevan una autentificación de toda la documentación aportada por el personal del Colegio, lo que facilita que la oficina de extranjería realice ese trámite. Con lo cual, los plazos de resolución son pequeñísimos en comparación con las presentaciones que hacen otros profesionales o las que hace el propio ciudadano extranjero.

Tenemos también todos los trámites de la Comandancia de Marina, otras de transporte, de escrituras, aparte de lo que ya es un clásico y que conoce todo el mundo: el asesoramiento y la gestión fiscal y laboral de todos los autónomos, el asesoramiento en la Declaración de la Renta y cualquier otro trámite administrativo que necesite el ciudadano. Nuestra labor es muy amplia.

Somos el enlace entre la Administración y el ciudadano y le damos apoyo en casi todo. No todos los gestores llevamos de todo, pero siempre encontrarás a un gestor administrativo especializado en esa materia que uno necesita.

¿Cree necesario mejorar la comunicación, e incluso la cercanía entre la Junta de Gobierno del Colegio y los profesionales?

Intentamos que el gestor administrativo esté muy cerca del Colegio, que todos nos sintamos parte de una gran familia.

¿Cómo puede el Colegio ayudar a quienes inician su carrera o montan su propio despacho?

Pues desde esos mismos inicios, porque bonificamos un 50% de la cuota de inscripción a los nuevos colegiados. También, como ya dije anteriormente, les damos una formación para que puedan utilizar todas las herramientas de las que el Colegio dispone. Además ofrecemos servicios de consulta, una atención prácticamente personalizada durante el horario que permanece abierto el Colegio. Todo esto es un valor añadido para que ese profesional pueda ofrecer los mejores servicios a sus clientes.

¿Qué mensaje le gustaría trasladar a los malagueños sobre la utilidad de acudir a un gestor administrativo?

Toda s las herramientas que ponemos en el Colegio en manos de los profesionales son para que el ciudadano sepa que cuando acude a un gestor administrativo, acude al profesional que le va a hacer el trámite. No a un intermediario. El gestor administrativo da garantías a su cliente porque es un profesional con una vasta formación detrás.