Colegio de Médicos de Málaga: una institución de vanguardia que representa a once mil médicos

El Colegio de Médicos de Málaga es una corporación de derecho público que da cabida a más de 11 mil médicos y médicas en la provincia de Málaga.

Se trata de una institución con casi 147 años de historia que, a pesar de su antigüedad, se caracteriza por su actualización constante para buscar la calidad, eficiencia y profesionalidad. Es el garante de la profesión médica, vela por el buen ejercicio de la medicina y por, por lo tanto, por la mejor atención a los pacientes.

Destaca en su búsqueda constante de los mejores servicios para su colegiación. Uno de sus puntales es la formación médica continuada, imprescindible para los facultativos ya que, una vez comienzan sus estudios en la Facultad de Medicina, jamás dejan de estudiar puesto que necesitan actualizar sus conocimientos constantemente. Por su parte, la Asesoría Jurídica ofrece cobertura legal gratuita a todos los integrantes de la corporación.

La Junta Directiva del Colegio de Médicos de Málaga está presidida por el Dr. Pedro J. Navarro, que también es vicepresidente 1º del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos.

Sede del Colegio de Médicos de Málaga. / l.o.

Campañas de concienciación ciudadana

La institución realiza campañas constantes de concienciación ciudadana en temas tan importantes como las agresiones a médicos –cuyas cifras van en aumento- o el uso excesivo de dispositivos y pantallas en menores de edad y cómo afecta a su salud, por citar algunas.

Convenciones & Eventos Commálaga

La sede del Colegio de Médicos de Málaga se encuentra en el número 1 de calle Curtidores. Se trata de un edificio imponente que se construye en la década de los 50 para albergar las bodegas Barceló-Bacarlés. El Colegio –ubicado entonces en la Alameda de Colón- adquiere el edificio en los 90, lo somete a una remodelación para adaptarlo a sus necesidades y abre sus puertas en 1998. Posteriormente, en 2010, se lleva a cabo una nueva remodelación que permite la creación del centro de convenciones Convenciones & Eventos Commálaga. Cuenta con 12 salas equipadas con la última tecnología además de un plató para la grabación de producciones audiovisuales.

Convenciones & Eventos Commálaga está a tan sólo ocho minutos en coche desde la estación de tren María Zambrano (AVE) y a diez minutos del aeropuerto internacional de Málaga. Disfruta de beneficios como aparcamiento gratuito, cafetería con terraza y un restaurante dentro del recinto.