"En Europa la ratio es de 18 psicólogos por cada cien mil habitantes; en España desciende a seis. En Andalucía la cifra solo llega a 3,5 profesionales"

A principios de año, el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental (COPAO) celebró elecciones, en las que la candidatura de Mariela Checa obtuvo el 53 % de los votos. Un mes después, Checa tomó posesión como decana de la institución tras ser releegida. Junto a ella, asumió también sus funciones la Junta de Gobierno proclamada por la Comisión Electoral integrado por María Celina Jiménez, como secretaria; José Antonio García, vicesecretario; Víctor Bris, tesorero; Macarena Humanes, vicedecana primera y responsable de Jaén; Rafael García, vicedecano de Granada; Israel Mañas, vicedecano de Almería; Eva Fátima Cabra, vicedecana de Málaga; y Bartolomé Marín y Noemí Álvarez como vocales.

El pasado mes de febrero fue reelegida en su cargo, ¿qué prioridades se han marcado usted y su equipo para esta nueva etapa que comienza?

Queremos seguir trabajando para consolidar muchos de los avances que hemos conseguido ya en estos cuatro años anteriores, sobre todo el aumento de visibilidad y el posicionamiento institucional que hemos conseguido de la psicología.

Afianzar las relaciones institucionales con la administración, con las universidades, con las facultades es un valor importante para el desarrollo de nuestra profesión y para conseguir avances en ese sentido. También vamos a seguir trabajando de forma muy eficiente contra el intrusismo porque somos una de las profesiones que más casos de intrusismo soportan.

La salud mental cada vez ocupa más espacio en el debate público y en nuestro día a día. ¿Cree que ese interés social se está traduciendo en recursos y atención suficientes para ser tratada ?

Desgraciadamente, no. Los recursos no son suficientes. Hoy en día, la salud pública andaluza tiene una tasa de psicólogos para la población muy por debajo de la ratio nacional y de la ratio europea. En Europa la tasa es de 18 profesionales por cada 100.000 habitantes; en España 6, tres veces menos, y en Andalucía 3,5, casi seis veces menos. La conclusión es clara: no tenemos profesionales suficientes para ofrecer una atención eficaz y de calidad en el ámbito público.

El Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental (COPAO) celebró este sábado el acto de toma de posesión de Mariela Checa como decana de la institución, tras resultar reelegida con el 53 % de los votos / L.O.

¿Cuáles son los problemas psicológicos que más preocupan o más inciden en la población andaluza?

En los últimos tiempos hemos visto un aumento importante de casos de suicidio en edades cada vez más tempranas. También hemos notado que aparecen problemas de salud mental y sintomatología psicológica y emocional en personas más jóvenes, muchas relacionadas con el acoso escolar y con el acoso digital.

Como nota positiva observamos que la sociedad se está preocupando un poquito más por su salud mental y, por tanto, hace más demandas respecto a ella.

Desde el Colegio, ¿qué demandas concretas trasladan a las administraciones para reforzar la atención psicológica, sobre todo en la sanidad pública?

Llevamos años trabajando conjuntamente con la Consejería de Salud, la de Educación y la de Igualdad en el tema de la prevención de suicidios. También en el aumento de profesionales, de psicólogos clínicos, dentro de la sanidad pública y además buscar un encaje adecuado que propicie todas las necesidades en salud pública en la parte de prevención y promoción de la salud, porque vemos insistentemente que la ocupan de forma inadecuada otras profesiones que no corresponden realmente al trabajo que se tiene que realizar en este ámbito.

¿Hasta qué punto les preocupa el intrusismo profesional y la banalización de la salud mental, sobre todo en las redes sociales?

Nos preocupa mucho. Llevamos dos años con una campaña en redes sociales y a nivel publicitario, ‘Déjate de cuentos, elige psicología’, donde alertamos precisamente de esto, de la banalización de la psicología, en la que cualquier youtuber, cualquier influencer puede hablar, sin ningún tipo de base científica, de salud mental. Esto, evidentemente es un riesgo importante porque se está equivocando a la población y no se está siendo riguroso en una materia tan importante como es la salud mental.