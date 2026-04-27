El graduado social, pilar silencioso de la estabilidad laboral

Eduardo Ruiz Vegas es presidente del Consejo Andaluz y del Colegio de Graduados Sociales de Málaga y Melilla.

En un contexto laboral marcado por continuos cambios normativos, nuevas formas de organización del trabajo y una creciente complejidad en las relaciones laborales, hay una figura profesional que actúa como garante de equilibrio, seguridad jurídica y justicia social: el Graduado Social.

El Graduado Social ocupa una posición estratégica en el sistema de relaciones laborales. Su labor se sitúa en el punto de encuentro entre el Derecho del Trabajo, la gestión laboral y los recursos humanos, convirtiendo la norma jurídica en una realidad práctica y comprensible para empresas y personas trabajadoras.

Cada contrato, cada nómina, cada alta o baja en la Seguridad Social y cada asesoramiento jurídico tienen detrás decisiones técnicas que afectan directamente a la estabilidad de las empresas y a los derechos de los trabajadores. En ese terreno, el Graduado Social aporta algo fundamental: seguridad jurídica con visión humana.

La importancia de esta profesión se hace especialmente visible en momentos de incertidumbre económica o de intensificación normativa. Reformas laborales, cambios en la cotización, nuevas obligaciones empresariales o criterios jurisprudenciales requieren profesionales altamente cualificados, capaces de interpretar la ley y aplicarla con rigor y responsabilidad. Esa es, precisamente, la función del Graduado Social.

Y es que el Derecho Laboral y de la Seguridad Social no es solo un conjunto de normas. Es un instrumento de cohesión social, de protección del trabajo digno y de equilibrio entre intereses.

En un mundo laboral cada vez más complejo, el Graduado Social actúa como un pilar silencioso pero imprescindible. Es el profesional que previene conflictos antes de que estallen, que aporta soluciones antes de que surjan los problemas y que garantiza que la relación laboral se desarrolle con transparencia, legalidad y respeto.

Reconocer esta profesión no es solo una cuestión corporativa. Es una apuesta por empresas más sólidas, trabajadores más protegidos y una sociedad más justa. Porque detrás de cada expediente laboral hay personas, proyectos de vida y futuro.

La alianza entre las materias de derecho laboral, gestión administrativa laboral y los recursos humanos, es el ADN de los graduados y graduadas sociales, siendo en sí mismo, un pilar esencial de la sociedad actual y de las empresas con vocación de permanencia y progreso.