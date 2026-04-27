"Queremos seguir impulsando una arquitectura técnica moderna y alineada con los retos actuales"

El Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Málaga (COAT) refuerza su compromiso con la transformación del sector de la edificación mientras afronta el reto de atraer a las nuevas generaciones, consolidar el liderazgo del colectivo y reafirmar su peso como pilar del desarrollo económico y social. Leonor Muñoz detalla la hoja de ruta de su Colegio para los próximos años.

Hace escasos meses revalidó su cargo como presidenta del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Málaga. ¿Con qué enfoque inicia esta nueva etapa?

Con profundo sentido de responsabilidad y compromiso hacia el colectivo. Afrontamos una etapa clave para el sector de la edificación, marcada por grandes transformaciones, y nuestro objetivo es que el Colegio siga siendo un actor útil, cercano y proactivo. Queremos reforzar nuestro papel como nexo entre profesionales, instituciones y sociedad, y seguir impulsando una Arquitectura Técnica moderna, innovadora y alineada con los retos actuales.

El sector está viviendo importantes cambios. ¿Cómo se está adaptando la Arquitectura Técnica?

Estamos en un momento de transformación muy interesante. La incorporación de tecnologías como la inteligencia artificial, la apuesta por la construcción industrializada, la rehabilitación energética o la preocupación por la salud y el confort en los edificios están redefiniendo nuestra profesión. Nuestros profesionales están plenamente implicados en estos retos y preparados para liderarlos.

Presentación en el IES Belén de 'El Gran Concurso del Hormigón', una iniciativa del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Málaga, para acercar la profesión a las aulas y dar respuesta a la falta de técnicos en el sector de la edificación. / L.O.

El Colegio ha lanzado recientemente ‘El Gran Concurso del Hormigón’. ¿Cómo surge esta iniciativa?

Surge de una necesidad muy clara: acercar nuestra profesión a los jóvenes y despertar vocaciones. Detectamos una falta importante de técnicos en el sector de la edificación y entendimos que debíamos ir directamente a las aulas, explicar qué hacemos y mostrar que la Arquitectura Técnica es una profesión moderna, con impacto real en la sociedad.

¿En qué consiste exactamente este concurso?

Es un reto práctico en el que los estudiantes se convierten en ‘Arquitectos Técnicos por un día’. Tienen que fabricar sus propias muestras de hormigón utilizando un kit técnico que les proporcionamos. Después, esas muestras se someten a ensayos de resistencia mecánica en un laboratorio profesional, igual que en una obra real.

Ha mencionado la falta de técnicos en el sector. ¿Cuál es la situación actual?

Pues en cierta medida preocupante. Actualmente las empresas solo logran cubrir una de cada cuatro vacantes. Esto indica que existe una gran demanda de profesionales cualificados que no está siendo satisfecha.

Sin embargo, usted ha destacado que es una profesión con pleno empleo…

Así es. La Arquitectura Técnica ofrece pleno empleo y salarios por encima de la media. Además, el sector ha evolucionado muchísimo: hablamos de sostenibilidad, rehabilitación energética, construcción industrializada, accesibilidad, salud en la vivienda o incluso inteligencia artificial aplicada a la edificación. Es una profesión de presente y de futuro.

¿Qué esperan conseguir a medio y largo plazo con iniciativas como esta?

Nuestro objetivo es claro: generar vocaciones, reducir el déficit de profesionales y asegurar el futuro del sector. Si conseguimos que más jóvenes descubran nuestra profesión, u otras dentro de la cadena de valor de la construcción, y decidan formarse en ellas, estaremos dando un paso muy importante para el desarrollo de Málaga.

Leonor Muñoz Pastrana, en la toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga, acto del pasado junio en el que renovó su cargo como presidenta para los próximos cuatro años / L.O.

Más allá del concurso, ¿qué mensaje le gustaría trasladar a los jóvenes?

Que consideren la Arquitectura Técnica como una opción real y muy atractiva. Es una profesión dinámica, bien remunerada y con un impacto directo en la calidad de vida de las personas. Necesitamos nuevas generaciones que aporten talento, innovación y compromiso.

Málaga ha sido designada sede de la XII Convención Internacional de la Arquitectura Técnica, CONTART 2028. ¿Qué supone este nombramiento para el Colegio y para la ciudad?

Es un reconocimiento muy importante a la trayectoria y capacidad del Colegio, pero también a Málaga como ciudad referente en organización de grandes eventos. Supone una oportunidad para situar a la Arquitectura Técnica andaluza y nacional en el centro del debate profesional y proyectar nuestra labor hacia la sociedad.

¿Qué claves han hecho que la candidatura de Málaga haya sido la elegida?

Hemos presentado una propuesta sólida, con respaldo institucional y colegial, y con una clara vocación innovadora. A ello se suman factores como la experiencia organizativa, las infraestructuras de la ciudad y su capacidad para acoger un evento de estas características.

¿Qué enfoque quiere darle a CONTART 2028?

Queremos que sea una edición estratégica, centrada en el futuro de la profesión. Abordaremos retos como la sostenibilidad, la digitalización o la industrialización, pero también buscaremos reforzar la cohesión del colectivo y poner en valor la función social de la Arquitectura Técnica.

¿Y a la sociedad malagueña?

Que puede confiar en la Arquitectura Técnica como una profesión clave para mejorar la calidad de vida, garantizar la seguridad de las edificaciones y avanzar hacia un modelo de ciudad más sostenible e innovador. Nuestro compromiso es seguir contribuyendo al progreso de Málaga desde la responsabilidad y el conocimiento técnico.