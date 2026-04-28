Gastronomía
Benahavís acoge la semifinal andaluza de los MGA Gastronomic Awards 2026
Los MGA Gastronomic Awards celebran en Benahavís la primera semifinal de su segunda edición, reuniendo talento de toda Andalucía
Los MGA Gastronomic Awards han celebrado hoy con éxito en la Escuela de Hostelería de Benahavís la primera semifinal de su segunda edición, dentro del nuevo formato autonómico que este año reúne talento procedente de distintos puntos de Andalucía.
Durante la jornada, los participantes seleccionados compitieron en las modalidades de cocina y sala, afrontando distintas pruebas prácticas ante el jurado profesional del certamen, en un ambiente marcado por la concentración, el esfuerzo y el alto nivel demostrado por los aspirantes.
La semifinal contó además con un jurado de prestigio dentro del sector gastronómico, con perfiles de referencia como Pia Ninci, directora de sala del restaurante Messina (1 Estrella Michelin); Pep Moreno, chef con Estrella Michelin del restaurante Deliranto (Salou); y Adolfo Jaime, uno de los chefs malagueños más reconocidos y respetados de la ciudad, considerado un maestro de la cocina malagueña.
El acto contó también con la asistencia de Scott Marshall, representante del Ayuntamiento de Benahavís, quien dirigió unas palabras de agradecimiento al cierre de la jornada, reconociendo el trabajo de la organización, la implicación de las escuelas participantes y el esfuerzo de todos los alumnos que han formado parte de esta semifinal.
Con esta segunda edición, los premios consolidan su crecimiento más allá de la provincia de Málaga, ampliando su alcance a toda Andalucía y reforzando su compromiso con la formación, la dignificación de la hostelería y la gastronomía como herramienta de acceso real al empleo.
Los nombres de los participantes que accedan a la gran final se darán a conocer una vez finalice la semifinal prevista mañana en Granada. La final de los MGA Gastronomic Awards se celebrará los próximos 27 y 28 de mayo en El Balneario (Málaga).
Participantes semifinal Benahavís
Categoría Cocina
- Javier Márquez – Escuela de Hostelería de Benahavís
- Iván Gómez – La Fábrica Escuela de Hostelería
- Encarni Cantero – La Fábrica Escuela de Hostelería
Categoría Sala
- Lamec George – Escuela de Hostelería de Benahavís
- Alejandro Núñez – IES Sierra Blanca
La organización ha querido agradecer especialmente el apoyo de las entidades y patrocinadores que hacen posible esta segunda edición, con mención destacada a la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Málaga, Turismo Costa del Sol y Ayuntamiento de Benahavís, como impulsores institucionales del proyecto.
Asimismo, los premios cuentan con la colaboración de empresas comprometidas con la gastronomía y la formación como Grupo Rull, BRA, Bayo, CSTY, Novell, El Balneario, Royal Bliss, Cervezas Victoria, Copyrap, Frutas Acosta y Xeitomar Marisquería, entre otras firmas colaboradoras.
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