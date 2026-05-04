La campaña ‘Albino’ de APECOM destaca la fuerza creativa de Málaga para El Sol
El spot audiovisual de la campaña de APECOM simboliza el esfuerzo creativo y la conexión del talento local con el contexto de Málaga
La Asociación de Publicistas, Empresas de Comunicación y Marketing de Málaga (APECOM) presenta ‘Albino’, una nueva campaña con motivo de la celebración de El Sol, uno de los festivales más relevantes del sector publicitario y creativo en el ámbito iberoamericano que regresa a Málaga los días 28 y 29 de mayo.
La acción pone el foco en el talento creativo malagueño a través de una pieza audiovisual de fuerte carga simbólica, que busca destacar la capacidad del sector local para emerger, competir y conectar con audiencias globales.
El spot arranca en un espacio oscuro y cerrado, donde un personaje pálido, aislado y rodeado de objetos antiguos, intenta alcanzar un haz de luz que se cuela desde el exterior. En su intento, comienza a construir una estructura improvisada con todo lo que encuentra a su alrededor, en una metáfora del esfuerzo creativo y la superación de barreras.
La escena da un giro inesperado cuando esa salida se materializa en pleno corazón de la playa de La Malagueta. Desde la arena, una mano irrumpe como si emergiera desde otro plano, sorprendiendo a los bañistas. El protagonista sale al exterior, entra en contacto con la luz, el entorno y el mar, en una secuencia que simboliza la conexión entre la creatividad y el contexto único que ofrece Málaga.
La campaña ha sido desarrollada por la agencia malagueña Málaga The Agency. Sus fundadores, Iván de Dios y Jordi Lucas, explican que la idea nace de esa dualidad entre lo oculto y lo visible, entre el proceso creativo y el resultado. Querían reflejar cómo el talento necesita salir, mostrarse y conectar con el entorno.
Por su parte, el presidente de APECOM, Ignacio Luque, ha destacado que El Sol es una oportunidad única para proyectar lo que son como sector. Esta campaña no solo da la bienvenida a los asistentes, sino que reivindica que en Málaga hay talento, industria y creatividad capaces de competir al más alto nivel.
Con esta iniciativa, APECOM refuerza su compromiso con la visibilización del ecosistema creativo local y con la construcción de una marca Málaga vinculada a la innovación, la comunicación y el talento.
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