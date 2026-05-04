Idiliq Hotels & Resorts inaugura en Mallorca un nuevo complejo turístico familiar: Wyndham Portocolom
El establecimiento, tras una remodelación, abre sus puertas ofreciendo estudios y apartamentos con balcón privado y cocinas americanas para familias y parejas
Idiliq Hotels & Resorts ha anunciado la apertura de la primera adquisición de la marca en Mallorca, Wyndham Portocolom. Tras una amplia remodelación y cambio de marca, este establecimiento ideal para familias abrió sus puertas el pasado 1 de abril, ofreciendo a los huéspedes un alojamiento de estilo residencial con las comodidades y ventajas de un resort en uno de los destinos vacacionales más destacados del mundo.
Situado a solo 150 metros de la playa y del puerto de Cala Marçal, en uno de los municipios costeros con más encanto de Mallorca, Wyndham Portocolom ofrece un entorno tranquilo con un estilo local: un hogar lejos de casa. Los modernos estudios y apartamentos de un dormitorio disponen de un balcón privado, zonas de estar y cocinas americanas, diseñados para familias, grupos de amigos y parejas que buscan flexibilidad, espacio y comodidad con todos los servicios hoteleros. Además, las instalaciones incluyen una piscina, una pista deportiva, un gimnasio, un espacio de coworking, una sala de juegos e incluso una sala de cine, lo que garantiza el entretenimiento para toda la familia.
Asimismo, Wyndham Portocolom tiene a la venta estudios y apartamentos de uno y dos dormitorios para aquellos que busquen un nuevo estilo de vida o como inversión.
En 2027 el grupo pondrá en marcha una nueva y emocionante segunda fase de ampliación en Wyndham Portocolom, que mejorará aún más la experiencia de los huéspedes, incluyendo la inauguración de una pista de voleibol, camas balinesas, un club infantil y una nueva oferta de restauración.
Esta adquisición está en línea con las iniciativas estratégicas de crecimiento de Idiliq Group, mejorando su cartera en destinos vacacionales muy solicitados y reforzando su reputación de ofrecer alojamientos y servicios de alta calidad.
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