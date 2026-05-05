Evento
El queso de cabra malagueño, protagonista en Coín el próximo 17 de mayo
El Mercado Agroalimentario del Guadalhorce reunirá a doce queserías malagueñas con medio centenar de variedades de quesos de cabra y oveja
El domingo 17 de mayo, en horario de 9:00 a 14:30 horas, el Mercado Agroalimentario del Guadalhorce volverá a acoger mercado dedicado al queso malagueño. En esta época del año, los quesos de cabra y oveja se presentan en elaboraciones especialmente adaptadas a la temporada, con perfiles más frescos y equilibrados, acordes con el clima primaveral. Son quesos que conservan su complejidad de sabor, pero resultan más ligeros y agradables al consumo, en línea con las preferencias gastronómicas de estos meses.
En esta ocasión, la cita reunirá a doce queserías malagueñas —Cabraline, El Alcornocal, El Arquillo, El Pastor del Torcal, El Pastor del Valle, El Pinsapo, Flor Bermeja, La Hortelana, La Arriateña, Montes de Málaga, Rey Cabra y Santa María del Cerro— que presentarán mes de medio centenar de variedades de quesos de cabra y oveja y diversas elaboraciones lácteas. Unas queserías que trabajan bajo un firme compromiso con la tradición y la identidad del territorio, ofreciendo productos reconocidos por su calidad e innovación en distintos certámenes nacionales e internacionales.
Mayo se consolida como un momento idóneo para el consumo de queso de cabra, no solo por sus cualidades organolépticas, sino también por sus propiedades nutricionales. Se trata de un alimento con grasas de fácil digestión y, en muchos casos, con menor contenido en lactosa, lo que lo convierte en una opción adecuada para quienes buscan propuestas más ligeras sin renunciar al valor nutricional. Además, su versatilidad en cocina permite incorporarlo fácilmente en platos frescos propios de la temporada, como ensaladas, aperitivos o elaboraciones sencillas que realzan su sabor.
El mercado propone, asimismo, una experiencia que va más allá de la compra: recorrer los puestos, dialogar con productores y descubrir de primera mano el vínculo entre paisaje, tradición y producto. La oferta se completa con frutas y verduras de temporada, panes artesanos, mieles, aceites y otras elaboraciones locales presentes en el mercado de productores, que cada domingo apuesta por la proximidad, la calidad y el consumo responsable.
El Mercado de Quesos de Málaga es una iniciativa organizada por la Asociación Quesos de Málaga, con la colaboración del Ayuntamiento de Coín, y se celebra cada tercer domingo del mes —excepto durante el verano—. Un evento que continúa consolidándose como un punto de encuentro entre productores y público, y que pone en valor la riqueza agroalimentaria de la provincia.
- Así está la clasificación de LaLiga Hypermotion a 4 jornadas del final: Sexta posición para el Málaga CF
- Suspendido el Joventut - Unicaja en el descanso con 53-33 en el marcador
- El Olímpic de Badalona, un pabellón histórico para el baloncesto bajo la lupa de la FIBA en la Final Four de la BCL 2026
- Los 20 municipios de Málaga donde no ganó Juanma Moreno las elecciones del 19J en Andalucía
- Todo lo que hay que saber de la Final Four de la BCL 2026: Fechas, horarios, partidos, equipos, pabellón
- Sara, sanitaria en el Hospital Costa del Sol de Marbella: «Duermo en el coche y ducharme y comer, lo hago en el hospital»
- Funes 'ficha' a Brasanac para buscar el ascenso
- El histórico chiringuito en Málaga que resiste a pie de playa desde hace un siglo con el mejor pescado y marisco: 'La calidad es inmejorable, nunca decepciona